Der harte Schlagabtausch, den sich die Liste Burgenland im August mit der FPÖ geliefert hat, könnte nun vor Gericht weitergehen. Die LBL will zwei Klagen einbringen: FPÖ-Klubobmann Géza Molnár wird wegen übler Nachrede gegen LBL-Chef Manfred Kölly geklagt, zugleich soll zu seinen Aussagen in einer FPÖ-Presseaussendung eine einstweilige Verfügung erwirkt werden.

Das gaben die LBL-Mitglieder Herbert Schütz und Andreas Kuchelbacher – beides ehemalige FPÖ-Männer – nun bekannt. Und sie legten mit „Postenschacher“-Vorwürfen auch noch nach.

Millendorfer Klubobmann Gezá Molnár und FPÖ-Chef Hans Tschürtz (v.l.).

Die Vorgeschichte: Nachdem LBL-Obmann und Deutschkreutz-Ortschef Manfred Kölly im BVZ-Sommergespräch (siehe hier und weiter unten) schwere Geschütze gegen seine Ex-Partei aufgefahren und FPÖ-Chef Hans Tschürtz „das Fehlen von sachlichem Wissen“ unterstellt hatte, antwortete Molnár in einer Aussendung scharf:

Kölly sei „der korrupteste FPÖ-Politiker in der Geschichte des Burgenlandes“ gewesen und habe „den Staatsanwalt im Genick“. Die LBL konterte abermals und sprach unter anderem von „Putschversuchen“ in der FPÖ-Burgenland.

LBL: „Posten ohne Qualifikation“

In einer Pressekonferenz wurden nun die Klagen angekündigt. Kuchelbacher berichtete dabei auch von „eigenen Beobachtungen“ zu „Postenschacher“ in seiner Zeit als FPÖ-Mitglied: So würden „Bewerbungen nach Parteimitgliedschaft ausgesucht“ und von der FPÖ-Spitze besprochen.

„Dann wird geschaut, ob es einen Posten gibt. Die werden dann auch ohne Qualifikation vergeben, meistens im Sicherheitsressort von Hans Tschürtz“, so Kuchelbacher. Beim FPÖ-nahen Verein für „Burgenländer in Not“ stellt die LBL zudem „mögliche versteckte Parteienfinanzierung“ durch eine 30.000-Euro-Förderung zumindest in den Raum.

Tschürtz: „Fasching fängt früh an“

Die BVZ fragte zu den Vorwürfen im Büro von FPÖ-Chef und Landesvize Hans Tschürtz nach. Die Antwort fiel ausdrücklich knapp und ironisch aus: „Heuer fängt der Fasching anscheinend schon sehr früh an.“ Auch FPÖ-Klubchef Molnár möchte zu den Klagen und dem LBL-Angebot einer „gütlichen Einigung“ nicht mehr sagen als Folgendes: „Und in Deutschkreutz ist ein Glasl Rotwein umgefallen …“

Eine Fortsetzung im Duell der ehemaligen Parteikollegen dürfte es also auf dem Rechtsweg geben.

29.08.2019 – Reaktion BVZ-Sommergespräch: FPÖ empört über Kölly-Aussagen