Burgenland-Wahlen: NEOS legten Wahlprogramm fest

Sie wollen auf Bürgerbeteiligung setzen und "wieder die Menschen in den Mittelpunkt stellen", betonte Landessprecher Christoph Schneider. Antreten wird die Partei in zumindest drei Gemeinden. Eisenstadt, Pinkafeld und Schneiders Heimatort Breitenbrunn sind fix, weitere sollen folgen.

Das Wahlprogramm wurde laut NEOS einstimmig angenommen und verfolgt das Ziel, "dass möglichst alle Bürgerinnen und Bürger ihr Leben selbstbestimmt und eigenverantwortlich gestalten können", sagte Schneider. Den Menschen solle wieder Lust auf Gemeindepolitik gemacht werden, indem diese mit Freude, Zuversicht und Respekt gestaltet werde.

Landesgeschäftsführerin Simone Pibernik forderte alle, die sich einbringen wollen, dazu auf, sich bei den NEOS zu melden. Viele hätten Angst vor Nachteilen im Job oder beim Kindergartenplatz, wenn sie sich außerhalb einer Großpartei politisch engagieren. "Doch das System der Freunderlwirtschaft und Packelei wird sich nicht ändern, wenn wir nicht entschieden dagegen auftreten und zeigen, dass auch eine andere Art von Politik möglich ist", meinte Pibernik.

Auch die impfkritische Partei MFG (Menschen-Freiheit-Grundrechte) plant ein Antreten bei den Kommunalwahlen in mehreren Gemeinden. Nachdem sich die Partei Ende Oktober 2021 auch im Burgenland formiert hatte, wurden in allen Bezirken Bezirkssprecher eingesetzt. Mittlerweile sei man in 50 Gemeinden organisiert und werde am 2. Oktober "in zahlreichen" dieser Kommunen mit MFG-Kandidaten antreten, erklärte Landessprecher Helmut Eller, ein 66-jähriger Apotheker aus Oberschützen kürzlich. Die Organisation zählt im Burgenland laut Parteiangaben rund 900 Mitglieder.