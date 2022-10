Burgenlands Gemeinderatswahl: Ablauf nach klaren Spielregeln

Werbung

Nicht weniger als 15.254 Wählerinnen und Wähler gaben bei der Gemeinderatswahl ungültige Stimmzettel ab oder wählten einfach „weiß“. Zum Vergleich: Bei der letzten Landtagswahl waren es nur 1.997 ungültige.

Ob es am Vorzugsstimmen-System lag, ob der Stimmzettel „zu groß“ war (wie in Gemeinden mit vielen Gruppierungen beklagt wurde), ob mit Absicht falsch gewählt wurde – die Gründe sind nicht bekannt. Die Landeswahlbehörde führt zur ungültigen Wahl auch keine detaillierten Statistiken, man erinnert aber an die Faustregel (falls in verschiedenen Spalten angekreuzt wurde): Parteistimme schlägt Vorzugsstimme; kurioserweise genau umgekehrt zur Landtagswahl.

Die Vorzugsstimmen sorgten jedenfalls für Schwung auf den Listen: Bei einer Anzahl von unter zehn Mandaten ist das letzte laut neuer Gemeindewahlordnung als Vorzugsstimmen-Mandat reserviert, ab elf Mandaten sind es zwei. Damit konnte so mancher Wahlwerber das Feld buchstäblich von hinten aufrollen. Laut Wahlbehörde gab es mit der Regelung bislang auch keine Probleme.