Die Intensiv-Phase des EU-Wahlkampfs ist angelaufen, von 23. bis 26. Mai werden in den Mitgliedsstaaten die 751 Abgeordneten des Europäischen Parlaments gewählt. 18 Sitze davon entfallen auf Österreich. Aus dem Burgenland treten bei SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grünen, NEOS und KPÖ-plus Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl an (siehe unten).

Gewählt werden kann am 26. Mai im Wahlsprengel oder per Briefwahl. Eine Wahlkarte kann in der Gemeinde, in der man gemeldet ist, online, per E-Mail, per Post oder persönlich beantragt werden. Schriftlich ist das bis 22. Mai möglich, mündlich noch bis 24. Mai, 12 Uhr. Es kann eine Vorzugsstimme vergeben werden – die Kandidaten stehen auf einem Aushang im Wahllokal, Namen oder Reihungsnummer müssen auf dem Stimmzettel im vorgesehenen freien Feld eintragen werden. Im Wahllokal muss ein Ausweis gezeigt werden. Alle Ergebnisse werden am 26. Mai um 23 Uhr veröffentlicht, das Endergebnis steht am 27. nach Auszählung der Briefwahlstimmen fest.