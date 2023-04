SPÖ-Chefin Rendi-Wagner wirft Kern Charakterlosigkeit vor

In der "Presse am Sonntag" nach der Entfremdung von Kern gefragt, antwortet Rendi-Wagner: Dazu habe sie "eine abgeschlossene Meinung", nämlich "dass Charakterstärke und Standfestigkeit nicht zu seinen herausragendsten Eigenschaften zählen".

Kern selbst wollte darauf am Sonntag auf APA-Anfrage nicht eingehen. Und auch aus Doskozils Team hieß dazu zur APA lediglich: "Kein Kommentar. Solche Aussagen richten sich von selbst."

Im Wahlkampf um die aktuell laufende SPÖ-Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz hatten sich alle roten Alt-Kanzler - außer Kern - hinter Rendi-Wagner gestellt. Kern, der im Lager des burgenländischen Landeshauptmannes Doskozil verortet wurde, deklarierte sich schließlich vergangene Woche auch öffentlich und erklärte, dass die SPÖ seiner Meinung nach mit Doskozil die besten Chancen habe, Schwarz-Blau zu verhindern. Kern und Doskozil waren sich übrigens auch nicht immer grün, haben sich dann aber nach eigenen Angaben versöhnt.

Gelegenheit für intensiven roten Wahlkampf gibt es jedenfalls am morgigen Montag, wenn die SPÖ traditionellerweise den 1. Mai begeht. Rendi-Wagner wird am Wiener Rathausplatz sprechen, flankiert von ihrem stärksten Unterstützer, dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Doskozil bleibt am 1. Mai in seinem Heimatbundesland und wird in Kobersdorf im Mittelburgenland eine Festrede halten. Gleich mehrere Ansprachen in Niederösterreich plant der dritte Kandidat, Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler, nämlich in Krems, Traiskirchen und Gerasdorf.

Babler will am 1. Mai neben einer schrittweisen Verkürzung der Arbeitszeit auf 32 Stunden vor allem fordern, dass vorenthaltene Entgelte oder unbezahlte Überstunden von Unternehmen in doppelter Höhe nachbezahlt werden müssen, wie es in einer Aussendung am Sonntag hieß. Außerdem will Babler strengere Kontrollen und Strafen bei Lohn- und Sozialdumping, Unternehmen sollen dabei auch für ihre Subunternehmen haften müssen. Einmal mehr wünscht sich Babler auch Vermögenssteuern, denn: "Wir sind stinkreich, aber der größte Teil dieses Geldes liegt bei einigen Wenigen, die es gar nicht brauchen - in irgendeinem Briefkasten auf den Cayman Islands oder in Panama." Gegen Kinderarmut will Babler mit einer Kindergrundsicherung und einem warmen Mittagessen für jedes Kind vorgehen.