"Wir beginnen genau dort, wo wir mit dieser Legislaturperiode enden", sagte Fürst. Man wolle bei zentralen Projekten wie der Bio-Wende, dem Mindestlohn und dem Zukunftsplan Pflege ansetzen und diese "konsequent weiterentwickeln". Thematisch reiche das Wahlprogramm von "guter Arbeit und fairen Einkommen" über Natur- und Klimaschutz, Wirtschaft, Soziales, Bildung, Sicherheit, Tourismus und Infrastruktur bis hin zu "Land zum Leben".

Im Bereich des Gesundheitswesens liege der Fokus auf dem geplanten Neubau eines Spitals im Bezirk Neusiedl am See, betonte Fürst. Mit dem Neubau in Oberwart plane man derzeit zwei Spitäler gleichzeitig. "Wir werden all diese Erfahrungen - positive wie negative - von der Planung in Oberwart auch für die Planung im Bezirk Neusiedl verwenden", sagte er.

"Wir sind schon am Überlegen, wie wir dieses Thema weitertreiben können"

Zweiter zentraler Punkt im "Zukunftsprogramm 2025" sei der Mindestlohn von 1.700 Euro netto. "Wir sind schon am Überlegen, wie wir dieses Thema weitertreiben können", meinte Fürst. Konkret sei angedacht, den Mindestlohn auch in sämtlichen Unternehmen der Landesholding umzusetzen. Außerdem wolle die SPÖ mit den Gemeinden in Verhandlungen treten.

Mit dem Mindestlohn habe man ein Einkommen geschaffen, "mit dem ein vernünftiges Auskommen garantiert ist", sagte Heinz Kulovits, Landesvorsitzender der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst. Bedienstete würden dadurch zwischen 7.500 und 8.000 Euro netto mehr pro Jahr verdienen. Auch die Wirtschaft profitiere durch die gesteigerte Kaufkraft davon.

Das Wahlprogramm soll nun online veröffentlicht werden, um allen Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, sich zu beteiligen und Ergänzungen vorzunehmen, so Fürst. Bis zum Start in den Intensivwahlkampf am 3. Jänner will sich die SPÖ aber mit dem Wahlkampf zurückhalten, betonte Landesgeschäftsführer Christian Dax. "Wir wollen die Menschen vor Weihnachten nicht mit politischen Themen und Kampfrhetorik überfordern", sagte er.