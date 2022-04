NEOS-Duo im Interview: „Mitreden können wir trotzdem“

Werbung

Wie ist die Stimmung bei den NEOS im Burgenland?

Beate Meinl-Reisinger: Sehr gut! Wir feiern heuer zehn Jahre NEOS und wir sind extrem stolz darauf, was uns in dieser Zeit bereits gelungen ist und dass wir in zwei Landesregierungen vertreten sind. Ja, es wäre natürlich schön gewesen, wenn es im Burgenland auch schon geklappt hätte. Aber wir haben ein super Team hier und es werden laufend Schritte in die richtige Richtung gesetzt. Es ist generell schwierig in einem Land, wenn man noch nicht den Fuß in der Tür hat – auch weil’s in Österreich eben darum geht, sich mit allen etablierten Kräften anzulegen. Und es geht darum, Menschen zu finden, die sagen, sie stellen sich in den Wind. Wir setzen auf Qualität und schauen darauf, gute Gemeindegruppen zusammenzustellen. Denn wenn du überall Einzelkämpfer hast, ist es auch schwierig.

Und wie schwer ist es, Kandidatinnen und Kandidaten zu finden?

Christoph Schneider: Wenn SPÖ und ÖVP so eingesessen sind wie im Burgenland, dann ist es für manche schwierig, sich zu „bekennen“, denn da exponierst du dich. Der Zuspruch zu unserem Programm ist groß, aber auf Gemeindeebene trauen sich viele eben nicht anzutreten. Was ich aber in meinem Fall bemerkt habe, ist eine gewisse Vorbildrolle, das gefällt den Leuten: Zu sagen, man hat einen breiten Buckel und geht einfach raus.

Will man sich im späteren Landtagswahlkampf im Burgenland dann eher mit der SPÖ-Regierung „anlegen“ oder zusammenarbeiten?

Schneider: Opposition heißt ja nicht immer, zu kritisieren, sondern auch anzuerkennen, was gut läuft. Oder noch ein bisschen besser zu machen.

Meinl-Reisinger: Genau, das ist ja auch unsere Rolle im Bund. Da ist die SPÖ nur widerwillig in Opposition und die FPÖ in Fundamental-Opposition. Die Aufgabe von NEOS ist ganz klar die der Kontrolle, aber wir sind auch immer konstruktiv und wir verwehren uns nicht, Verantwortung zu übernehmen.

Sie hatten ja auch ein Gespräch mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Wie ist das gelaufen?

Meinl-Reisinger: Das war schon länger ausgemacht und es war durchaus ein gutes Gespräch.

Der Landeshauptmann setzt zurzeit ja viele Themen. Der Netto-Mindestlohn ist wohl etwas, mit dem sich die NEOS weniger anfreunden können, oder?

Meinl-Reisinger: Na ja, eher nicht. Wir sind Anhänger von Kollektivvertrags-Verhandlungen und dann -verträgen, in denen auch die wirtschaftliche Entwicklung berücksichtigt wird. Wenn man in einem Land sagt, eine Partei kontrolliert alles und stellt alle Menschen an, dann wird das nicht zu mehr Freiheit führen. Darüber haben wir auch gesprochen. Unser Weg ist jedenfalls der einer massiven steuerlichen Entlastung. Worin wir uns aber schon einig sind, das ist der Problembefund: Dass die Menschen – auch im Mittelstand, wenn man gut verdient – keine Chance haben, für sich und ihre Kinder etwas aufzubauen. Einfach weil die Preise davongaloppieren, und das wird noch schlimmer werden in Zeiten mit Niedrigzinsen und dieser Inflation auf der anderen Seite.

Der Landeshauptmann will ja auch die Wirtschaft auf den Mindestlohn bringen. Aus Sicht einer „Wirtschaftspartei“ – wie realistisch ist das für Sie?

Meinl-Reisinger: Wir verstehen uns ja gerade auch als Vertreter des Mittelstandes und der KMUs, also der kleinen und mittleren Betriebe. Ich bin ja nicht die Vertreterin der Industrie, wobei das dort ja kein Thema ist, weil die meisten deutlich über Mindestlohn zahlen. Ich denke, das ist auch ein bisschen Ideologie-Getriebenheit, wenn man sagt „die Wirtschaft“ – und dann auch von einem Friseur, einem Installateur, einem kleinen mittelständischen Betrieb redet. Hier zu sagen, jetzt mache ich als Land zusätzlich Konkurrenz, indem Löhne gezahlt werden, bei denen diese Betriebe nicht mithalten können, das ist schwierig. Ich will auch, dass die Menschen gut verdienen. Das heißt aber, die Regierung muss bei den Steuern und den Lohnnebenkosten ansetzen, damit den Menschen am Ende des Monats mehr Geld im Börsel bleibt.

Foto: Wolfgang Millendorfer

Die Teuerungen sind das Eine, die Pandemie und der Krieg in der Ukraine das Andere. Wie kann man da seitens der Politik weitermachen?

Meinl-Reisinger: Beginnen wir bei der Teuerung: Die Frage ist nicht nur, wovon die Teuerung ausgeht, sondern wie ich das beeinflussen kann. Zunächst muss die Regierung im Bereich niedriger Einkommen entlasten, die Ärmsten unterstützen: durch höhere Heizkostenzuschüsse beispielsweise. Weiters muss endlich die kalte Progression und so wenigstens die Inflationssteuer abgeschafft werden. Diese Kalte Progression ist ein schönes Körberlgeld für den Finanzminister – auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Was darüber hinaus ein Thema ist: Die Menschen sind erschöpft. Nach zwei Jahren Pandemie und mit großer Sorge und Blick auf den Herbst hat Europa einen Angriffskrieg quasi vor der Haustüre. Da wieder Hoffnung zu schöpfen, das ist schwer. Erstens müssen wir alles tun, um Frieden zu schaffen. Und das geht meines Erachtens nur mit maximalem Druck auf Putin – er ist der Aggressor –, aber ohne sich militärisch zu involvieren. Und so zynisch das klingen mag, es muss doch auch ein Anlass sein, über grundlegende Dinge nachzudenken. Zum Beispiel, was die Verteidigungsfähigkeit Europas angeht, was die Handlungsfähigkeit auch unabhängig von den USA angeht, die Frage nach der Abhängigkeit von Gas.

Ein genereller Blick auf die Stimmung im Bund: Wird es vorgezogene Neuwahlen geben?

Meinl-Reisinger: Eine Regierung, die – wenn es hochkommt – 40 Prozent schafft, wird sich hüten, in Neuwahlen zu gehen. In absoluten Krisenzeiten halte ich das auch für unverantwortlich. Aber zwei Jahre weiterwurschteln, das ist auch keine rosige Aussicht, das ist rasender Stillstand. Vielleicht ist die Neuwahl in einem Jahr ein Thema. Angesichts der Diskussionen um Impfpflicht und Co. muss man wirklich fragen, wie lange diese Regierung noch handlungsfähig ist.

Im Burgenland ist der Gemeinde-Wahlkampf schon in Sicht. Wann geht’s für Sie richtig los, welche Ziele haben Sie?

Schneider: Wir sind schon fast im Wahlkampf, fast Frühstarter (lacht). Mir geht’s aber nicht rein um den Wahlkampf, ich will auch sagen: Hier bin ich, ihr könnt mit mir reden. Natürlich geht’s auch darum, uns zu positionieren. Wir setzen daher auf Qualität statt Quantität, auf die Ressourcen in unseren zehn Fokusgemeinden. Das Ziel ist es jedenfalls, in fünf bis acht Gemeinden erfolgreich in den Gemeinderat einzuziehen.

Meinl-Reisinger: Und im Land geht es auch darum, gute außerparlamentarische Opposition zu machen.

Schneider: Genau. Wir sind nicht im Landtag, und wenn ich gefragt werde, wie ich da etwas bewegen will, dann sage ich: Ich verstehe Demokratie ein bisschen anders. Mitreden und in Dialog treten kann ich trotzdem. Ich habe auch demnächst einen Termin beim Landeshauptmann, um darüber zu reden, wo wir Gemeinsamkeiten finden und uns austauschen können. Und das ist auch der lange Fokus auf die Landtagswahl.