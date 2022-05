See-Rettung als Kraftakt

Werbung

Bei einer Pressekonferenz des Landes und der Organisatoren der 24-Stunden-Burgenland-Extrem-Tour (siehe BVZ.at ) erklärte Landesrat Heinrich Dorner die drei Säulen, auf denen das Seemanagement fußen soll: Die Wasserzuleitung über die ungarische Moson-Donau, das Schlamm- und Schilfmanagement durch die aktuell in der Gründung befindliche GmbH des Landes sowie Maßnahmen für die Landwirtschaft. Im Seewinkel und auf ungarischer Seite würde die immer intensivere Bewässerung den Grundwasserpegel senken und damit zur Austrocknung beitragen. „Hier gilt es Gespräche mit der Landwirtschaft zu suchen und die Kultur dem Klima anzupassen“, so Dorner bei der Pressekonferenz in Rust.

„Auch mit EU-Finanzkommissar Johannes Hahn wird bereits über Unterstützung der EU verhandelt.“ Heinrich Dorner

Bezüglich der Wasserzuleitung gebe es noch Gespräche mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban in Budapest, bei der die letzten Details besprochen werden. Die Kosten für den Kanal (auf ungarischer Seite) schätze man aktuell auf zehn Millionen Euro, drei davon würde das Land zuschießen. Dorner: „Auch mit EU-Finanzkommissar Johannes Hahn wird bereits über Unterstützung der EU verhandelt.“ Durch den Kanal könnte der Wasserstand jährlich um zehn Zentimeter gehoben werden, so Christian Sailer, Leiter der eigens gegründeten Task-Force.

Beim Schlamm- und Schilfmanagement setze man zudem auf enge Kooperation mit der Forschung Burgenland. Denn aktuell gebe es zwar einige Ideen, aber noch keine konkreten Pläne, was mit dem abgepumpten Schlamm und dem geschnittenen Schilf passieren soll. Die GmbH soll mit Oktober die Arbeit aufnehmen, erklärte Sailer weiter.

Als Vorbote der Wasser-Problematik ist auch dieses Frühjahr der Bootsverkehr am stärksten betroffen: Wie im Vorjahr, können die Segler zum Teil nicht mehr auslaufen. Das Verständnis für die Lage ist zwar gegeben, hinzu kommt allerdings auch Unmut: Während man wartet, ob die Saison noch in Schwung kommt, müssen Segler ab einer bestimmten Boots-Größe erstmals eine Tourismus-Abgabe von 50 Euro zahlen. Vor allem der Zeitpunkt der Einführung regt auf, da nur wenige Wochen Saison in Aussicht stehen. Das hat in der Polit-Diskussion die FPÖ auf den Plan gerufen: Landesparteisekretär Christian Ries spricht von „Freibeuter-Methoden, um Geld einzutreiben“.

Seitens des Landes wird auf die hohen Ausgaben für Tourismus und See verwiesen: Auch in anderen Bundesländern sei die Abgabe üblich; sie fließe außerdem zurück in die Infrastruktur und zu 50 Prozent in die See-Gemeinden.