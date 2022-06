Burgenland-Landtag bestellt neuen Direktor des Landesrechnungshofs

Werbung

Die Entscheidung dürfte einstimmig fallen, zumal sich mit SPÖ, ÖVP, FPÖ und Grünen in der Vorwoche alle vier Klubs auf Wenk als Nachfolger des scheidenden Direktors Andreas Mihalits geeinigt haben. Ein zentrales Thema sei auch die Inflation, betonte SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich am Mittwoch. ÖVP und FPÖ sahen das ähnlich.

Die SPÖ will diesbezüglich Forderungen an die Bundesregierung richten. Um den Teuerungen entgegenzuwirken, solle etwa der Mindestlohn von 1.700 Euro netto, der im Burgenland im landesnahen Bereich umgesetzt wurde, auch auf Bundesebene ausgerollt werden, meinte Hergovich. Eine Forderung an das Land hat hingegen die ÖVP: "Wir fordern die SPÖ-Alleinregierung auf, die Gewinne der Energie Burgenland an die burgenländischen Kunden in Form von Energie-Gutscheinen weiterzugeben", betonte ÖVP-Klubobmann Markus Ulram. Mit einem Dringlichkeitsantrag will sich die Volkspartei für ein entsprechendes Maßnahmenpaket einsetzen.

Auch die FPÖ sieht die Inflation als wichtigstes Thema. Die Herangehensweise von SPÖ und ÖVP sei aber die falsche. Ihnen gehe es vor allem darum, die Verantwortung von Land auf Bund und umgekehrt abzuwälzen, hieß es in einer Aussendung. Die Grünen hoben in ihrer Vorschau hingegen hervor, dass das Hissen einer Regenbogenfahne am Landhaus in der Pride-Woche Anfang Juni festgelegt werden soll. Außerdem fordern die Grünen eine Infokampagne gegen Katzenleid, sagte Landtagsabgeordneter Wolfgang Spitzmüller.

In der Fragestunde zu Beginn der Sitzung wird sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) den Fragen der Abgeordneten stellen. Aufgrund der niedrigen Coronazahlen wird die Sitzung diesmal ohne Einschränkungen über die Bühne gehen.