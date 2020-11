Ganz neue Wege gehen die burgenländischen Grünen bei ihrer für kommenden Samstag angesetzten Landesversammlung: Aus Corona-Sicherheitsgründen wird sie online abgehalten – inklusive Vorstandswahl und Wahl der Landessprecherin. Die große Überraschung dürfte dabei ausbleiben: Regina Petrik steht derzeit als einzige Kandidatin zur Wiederwahl.

Vor Ort präsent sein werden nur das Präsidium und die Landessprecher-Kandidatin, – die Moderation der Landesversammlung, die live gestreamt wird, übernimmt Landesgeschäftsführerin Martina Hajdusich. Erstmals wird ein neues, „mit den Statuten zu vereinbarendes“ Online-Votingtool verwendet, so Petrik: „Man sieht nur, dass die Stimme abgegeben wurde, aber nicht, wie gewählt wurde.“

Zehnjähriges Jubiläum in der Landespolitik

Die politische Laufbahn der seit acht Jahren amtierenden grünen Landes-Chefin begann 2010 mit der Funktion der Landesgeschäftsführerin. Als Spitzenkandidatin durfte sich die studierte Erziehungswissenschafterin, deren Mutter in Wien ÖVP-Landtagsabgeordnete war, dann bei den Landtagswahlen 2015 wie auch 2020 über ein Plus für ihre Partei und zwei Mandate freuen. Wird es diesmal ihr letztes Antreten für die Funktion der Landessprecherin sein? „Ich bin 57 Jahre und noch immer voll Leidenschaft für die Politik. Ich habe mir kein Pensionsdatum festgelegt, sondern eher schon die nächste Landtagswahl im Blick“, so Petrik im BVZ-Gespräch.

Eine weitere Personalentscheidung soll bei den burgenländischen Grünen ebenfalls noch im November – und zwar am 24., – im Landesausschuss fallen: Es gebe bereits „mehrere Bewerber, Quereinsteiger, aber auch Personen mit politischer Erfahrung“ um die Nachfolge der scheidenden Landesgeschäftsführerin Martina Hajdusich, schildert Petrik.