BVZ: Wie wird den Gemeinden in der angespannten Lage geholfen?

Astrid Eisenkopf: Wenn man alle Zahlungsflüsse und gemeinsamen Aufgaben zusammenzählt, übernehmen 26 Prozent davon die Gemeinden und das Land übernimmt 74 Prozent. Der Bundesschnitt liegt bei 60 Prozent, also ist das Burgenland jenes Bundesland, das in diesem Bereich am meisten Unterstützung bietet. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Serviceleistungen.

BVZ Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf: „Landes-Unterstützung gibt es in vielen Bereichen.“

Die Gemeinden fordern aber auch eine Senkung der Belastungen …

Eisenkopf: Diese Belastungen sind bei uns ohnehin niedriger als in anderen Bundesländern. Zudem ist es eine gesetzliche Verpflichtung, darauf könnte das Land gar nicht verzichten. Hier haben wir ermöglicht, dass nicht alles auf einmal abgezogen wird.

Kritiker verweisen auf das Bundes-Paket von 31 Millionen Euro und vermissen neue Landes-Förderungen. Wie sehen Sie das?

Eisenkopf: Es stimmt nicht, dass wir kein Unterstützungspaket für die Gemeinden hätten. Wir haben schon im April im Landtag darauf geachtet, die Liquidität sicherzustellen. Die Kassenkredite wurden erhöht, es wurde erstmals ermöglicht, dass für den laufenden Betrieb Darlehen aufgenommen werden können. Alle Maßnahmen umfassen ein Volumen von 110 Millionen Euro. Was die Bundesmittel angeht, stellt die ÖVP es so dar, als würde das Geld sofort überwiesen. So stimmt das ja nicht, es muss in derselben Höhe investiert werden, das können sich nicht viele Gemeinden leisten.

Die Ortschefs führen als Haupt-Belastung die hohen Sozialausgaben an. Was antworten Sie ihnen?

Eisenkopf: Da muss man sich auch die Frage stellen, was man der Bevölkerung zur Verfügung stellen möchte. Gerade das hat uns Corona gezeigt – dass ein gut funktionierendes Sozial-, Pflege- und Gesundheitssystem nicht mit Gold aufzuwiegen ist. Die burgenländischen Gemeinden wirtschaften auch sehr gut mit ihrem Geld, wie das jährliche Bonitätsranking zeigt.