"Für die Volkspartei ist klar: Es braucht eine Corona-Finanzhilfe für die burgenländischen Gemeinden", stellte Sagartz fest. Die Hilfe sollte "rasch und unbürokratisch" erfolgen, "damit die Gemeinden sicher planen können". Die Kommunen seien Motor der regionalen Wirtschaft und eine Grundlage für hohe Lebensqualität. Beides werde es auch nach der Krise brauchen. Was der ÖVP in der Frage fehle, sei "ein klares Signal der Landesregierung".

Durch den Rückgang von Ertragsanteilen sowie Einbußen bei Kommunalsteuern - bedingt durch den starken Anstieg von Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit - hätten Gemeinden schon jetzt mit Finanzlöchern zu kämpfen, erläuterte Ulram. Die Kommunen müssten notwendige Investitionen tätigen, zum Teil seien bereits vor der Coronakrise Anschaffungen erfolgt.

Weiters würden auch Ausgaben zum Tragen kommen, die durch das Land selbst in Abzug gebracht würden, wie etwa Sozialhilfe, Landesumlage oder der Rettungsbeitrag. Bei durchschnittlichen Mindereinnahmen von 20 bis 25 Prozent - über die Sommermonate seien es heuer krisenbedingt 30 bis 40 Prozent - dann rede man bei einer Gemeinde mit 2.000 Einwohnern von 200.000 Euro Mindereinnahmen, rechnete Ulram.

Derzeit würden mit dem Land noch keine Verhandlungen geführt, berichtete Radakovits. Das Land habe den Überziehungsrahmen für die Gemeinden vergrößert. Statt bis zu einem Sechstel der Höhe der Einnahmen dürfe nun bis zu einem Viertel überzogen werden, "damit die Gemeinden finanziell Luft bekommen". Das seien aber Kredite, es brauche auch Direktmittel für die Gemeinden. Und die seien beim Land leichter möglich, etwa über Bedarfszuweisungen oder über Förderungen.

"Es könnte heuer Gemeinden erwischen, denen es bisher sehr gut gegangen ist", warnte der Gemeindebundpräsident. Um den Kommunen zu helfen, fordert die ÖVP die Auszahlung aller ausstehenden Gemeindeförderungen durch das Land. Weiters müssten Transferzahlungen ans Land gedeckelt und Maßnahmen, die Kommunen finanziell belasten, hintangehalten werden. Und schließlich sollten die Bedarfszuweisungen transparent ausbezahlt werden. Alle drei ÖVP-Politiker sehen nun die Landesregierung gefordert, weitere finanzielle Belastungen für die Gemeinden zu unterbinden.

SPÖ Burgenland sieht Land bei Corona-Hilfe als Partner der Gemeinden

Die SPÖ Burgenland zeigte sich am Dienstag über Aussagen der ÖVP betreffend Unterstützung für Gemeinden in der Coronakrise verwundert. Das Land sei ein starker Partner der Gemeinden und finanziere bei den gemeinschaftlichen Ausgaben mehr als alle anderen Bundesländer, stellte Klubobmann Robert Hergovich fest.

"Die Gelder werden für alle weniger, die Ertragsanteile sinken für Bund, Länder und Gemeinden. Hier 'schwarzer Peter' zu spielen, ist mehr als unseriös", meinte Hergovich. "Was wir brauchen, ist eine neue Gerechtigkeitsdiskussion, wer die Krise finanziert. Und das müssen die Superreichen, Großkonzerne und Online-Riesen sein."

Man schließe sich dem Appell des österreichischen Gemeindebundes an die Bundesregierung an. Gefordert werde ein kommunaler Rettungsschirm, um die Liquidität in den Gemeinden zu sichern, sowie ein kommunales Investitionsprogramm in der Höhe von eine Milliarde Euro und eine Verlängerung des Finanzausgleichs.