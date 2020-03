Nicht dringliche Operationen werden verschoben. Die Maßnahmen gelten für alle fünf burgenländischen Spitäler in Eisenstadt, Oberwart, Oberpullendorf, Güssing und Kittsee. Um die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, habe man sich dazu entschlossen, "generell keine Besuche mehr in den Krankenanstalten zu erlauben", sagte Maurer.

In Ausnahmefällen, bei Schwerkranken und Kindern, darf jeweils eine Person die betroffenen Patienten besuchen, größere Gruppen sind nicht erlaubt. Die Regelung gilt ab Freitag und wird bis auf Weiteres aufrechterhalten. Sicherheitsdienste werden engagiert, um die Einhaltung zu gewährleisten.

Um die Kapazitäten für akute Fälle auf absehbare Zeit zu sichern, werden außerdem ab Montag, 16. März, nicht dringliche, geplante Operationen abgesagt und verschoben. "Wir werden die Patienten von uns aus aktiv kontaktieren und informieren", sagte Keckeis. Lebensbedrohlich Erkrankte und Patienten mit einer Krebserkrankung seien von dieser Maßnahme natürlich nicht betroffen. Die Regelung soll vorerst für vier Wochen gelten. "Am Dienstag nach Ostern ist die Maßnahme aus heutiger Sicht beendet. Wir werden die Lage aber ständig beobachten und dann mitunter auch zu anderen Erkenntnissen kommen", betonte Keckeis.

Am Coronavirus erkrankte Personen, die in einem Spital aufgenommen werden müssen, sollen im Krankenhaus Oberpullendorf behandelt werden. Dort habe man derzeit Kapazität für zehn Personen, im Notfall könne man aber deutlich aufstocken.

Wir hatten am Mittwoch berichtet:

KRAGES: „Bitte derzeit keine Patientenbesuche"

Um die Ansteckungen mit CoViD-19 zu vermeiden ersucht die KRAGES um Mithilfe der Bevölkerung.

Ziel ist es, die Bevölkerung des Burgenlandes trotz der Maßnahmen gegen den Coronavirus in Notfällen und bei akuten Erkrankungen in Wohnortnähe verlässlich versorgen und behandeln zu können. Wir ersuchen, derzeit keine Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern der KRAGES in Oberwart, Oberpullendorf, Güssing und Kittsee zu besuchen.

Die Kollegialen Führungen der Landesspitäler bitten hierfür um Verständnis. Die Maßnahme dient dem vorbeugenden Schutz aller Patientinnen und Patienten sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Spital. Ziel ist, dass sich das Coronavirus weniger schnell ausbreitet. Patientinnen und Patienten können alle Möglichkeiten der Online-Kommunikation nutzen, um mit Freunden und Verwandten zu sprechen.

In allen KRAGES-Krankenhäusern sind zudem Bildschirm-Terminals installiert, die einen Internet-Zugang bieten. Das Pflegepersonal hilft gerne bei der Bedienung der Technik“, teilte die KRAGES am Mittwoch mit.

Weiters bitte die KRAGES darum, bei Symptomen 1450 anzurufen und zu Hause zu bleiben.

Weitere Maßnahmen werden in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Krankenhaus Eisenstadt am 12. März bekannt gegeben werden.