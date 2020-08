Seit Juni sind Patienten-Besuche in den burgenländischen Krankenhäusern wieder erlaubt, die Corona-Einschränkungen bleiben aber bis auf Weiteres in Kraft. Dies stößt bei den Angehörigen zum Teil auf Kritik, die Spitalsbetreiber appellieren an den Sicherheitsgedanken.

In den KRAGES-Spitälern sind Besuche ab dem sechsten Aufenthaltstag möglich, pro Patient sind zwei 30-minütige Besuche pro Woche vorgesehen. Im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt ist ab dem sechsten Tag nach der stationären Aufnahme jeweils ein Besucher täglich erlaubt. Seitens beider Träger verweist man auf mögliche Ausnahmen – etwa auf der Palliativ-Station oder nach Erlaubnis des Primariats –, betont aber: „Die von uns gesetzten Maßnahmen dienen dem Schutz aller, das Burgenland ist bisher sehr gut damit gefahren“, so der neue KRAGES-Geschäftsführer Hubert Eisl gegenüber der BVZ. „Ziel ist es, die Frequenz im Krankenhaus weiterhin niedrig zu halten“, heißt es auch im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder.

BVZ Patientenanwalt Greisenegger: „Die Menschen hatten anfangs viele Fragen und wollten auch jemanden zum Reden.“

Bei Patientenanwalt Lukas Greisenegger gehen zu Besuchszeiten derzeit zwar keine Anfragen ein, während des Lockdowns sei dies aber anders gewesen, sagt er im BVZ-Gespräch: „Eingeschränkte Spitals-Besuche oder verschobene Eingriffe waren Thema vieler Anfragen. Es haben sich auch Väter gemeldet, die bei der Geburt eines Kindes nicht dabei sein konnten.“ Beschwerden, die längere Verfahren nach sich gezogen hätten, gab es laut Greisenegger aber nicht; mittlerweile habe sich die Situation generell beruhigt.