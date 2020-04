Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf weiß, dass Alleinerziehende oftmals emotional, organisatorisch und nicht selten auch finanziell vor großen Herausforderungen stehen. Deshalb möchte Eisenkopf auch in dieser herausfordernden Zeit für Alleinerziehende unterstützend da sein und stellt gemeinsam mit dem Frauenreferat auf der Webseite des Land Burgenlands neben wichtigen Hotlines und Informationen auch nützliche Tipps für die Zeit mit Kindern zu Hause bereit.



Eisenkopf möchte mit diesem Unterstützungsangebot Alleinerziehende dazu animieren, Hilfe von außen anzunehmen: „Alleinerziehende müssen diese Zeit nicht alleine durchstehen. Deshalb bitte ich alle, die Hilfe benötigen, diese auch anzunehmen. Um Alleinerziehende in dieser herausfordernden Zeit bestmöglich zu unterstützen, haben wir einige Links und Tipps zusammengestellt, die helfen können, den Alltag auch in dieser Zeit zu meistern. Gemeinsam schaffen wir das“, sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf.



Alle Informationen und Tipps, speziell für Alleinerziehende finden Sie unter www.burgenland.at/alleinerziehend.