Wenige Tage vor dem Landesparteitag der SPÖ in Raiding meldete sich Landeschef Hans Peter Doskozil nach mehrwöchiger Auszeit infolge einer Stimmband-Operation wieder auf die politische Bühne zurück, – in „alter Stärke“, wie er selbst versicherte.

Wenngleich der Heilungsverlauf „nach Plan“ verlaufe, sei auch weiterhin ein gewisser „Schongang“ angesagt, hieß es aus dem Doskozil-Büro. Nach dem ersten öffentlichen Wiederauftreten des Landeshauptmannes bei der Martinimesse am Landesfeiertag in Eisenstadt übernahm daher Landtagspräsidentin Verena Dunst die traditionelle Verleihung der Ehrenzeichen. Auch Doskozils Budgetrede als Finanzreferent am Donnerstag im Landtag werde in „gebotener Kürze“ erfolgen, heißt es.

Mit dem Parteitag kommenden Samstag will die SPÖ dann durchstarten. Gerechnet wird mit rund 600 Teilnehmern, davon 336 Delegierten. Neben der Bundesparteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner werden etwa noch Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch, der steirische Abgeordnete Max Lercher, die Landeshauptleute Michael Ludwig (Wien) und Peter Kaiser (Kärnten) sowie die Alt-Landeshauptmänner Hans Niessl und Hans Sipötz erwartet.

Spannung birgt zudem ein noch unter Verschluss gehaltenes Detailergebnis der kürzlich präsentierten Mitgliederbefragung: die Koalitions-Präferenzen der Basis. Ein „sehr spannendes Ergebnis“, so Parteimanager Roland Fürst im Vorfeld, „ein wichtiger Hinweis für unsere Verhandlungen.“

Das „Ja“ (78 Prozent) bei der Mitgliederbefragung zum Vorzugsstimmenmodell wertet Fürst als „eindeutigen Auftrag für den Landesparteitag, hier einen entsprechenden Beschluss herbeizuführen.“