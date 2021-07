Neben den Familien der Geehrten wohnten der Veranstaltung auch Bundespräsident a.D. Heinz Fischer mit Gattin, Altlandeshauptmann Hans Niessl und Weinbaupräsident Andi Liegenfeld bei. In Abwesenheit von Engelbert Gesellmann nahm stellvertretend für ihn sein Sohn Albert die Auszeichnung entgegen.

Der Landeshauptmann hob die besonderen Leistungen der Winzerpersönlichkeiten für die Entwicklung des heimischen Weinbaus und für das Image des burgenländischen Weins hervor:

„Die heute ausgezeichneten Persönlichkeiten haben mit ihrem Weitblick, mit kompromisslosem Qualitätsstreben und großem Innovationsgeist schon früh Maßstäbe gesetzt und das burgenländische ‚Weinwunder‘ mit ermöglicht. “

Die vier Winzer seien wichtige Wegbereiter, die den ausgezeichneten Ruf des burgenländischen Weins und das exzellente Standing des Burgenlandes in der Weinwelt wesentlich mitbegründet haben. Mit ihren Leistungen stehen sie auch beispielhaft für den Erfolgsweg unseres Bundeslandes, so Doskozil.

„Ich gratuliere ganz herzlich zur Verleihung des Komturkreuzes und wünsche ihnen und ihren Betrieben für die Zukunft alles Gute“ Hans Peter Doskozil

„Die zahlreichen internationalen Auszeichnungen für ihre Weine sind auch eine Auszeichnung für das Burgenland. In diesem Jahr, in dem unser Heimatland seinen hundertsten Geburtstag feiert, ist es deshalb angebracht, diesen Persönlichkeiten zu danken. Ich gratuliere ganz herzlich zur Verleihung des Komturkreuzes und wünsche ihnen und ihren Betrieben für die Zukunft alles Gute“.



Der Name Scheiblhofer sei längst selbst zur Marke geworden – wie sein wohl größtes Aushängeschild, der „Big John“. Mehr als 500 Goldmedaillen und unzählige Auszeichnungen sprechen für sich und untermauern den hohen Qualitätsanspruch des Hauses. Scheiblhofer zählt mit rund 150 Mitarbeitern zu den größten Arbeitgebern des Nordburgenlandes, und sein neues Hotelprojekt ebenso wie der Pop-Up-Heurige im alten Dorfgasthaus zeugen vom Innovationsgeist des Betriebes.



Anton Kollwentz werde zurecht als einer der Pioniere im österreichischen Weinbau angesehen. Anfang der 1980er-Jahre erwirkte er gegen den Widerstand der Behörden eine Sondergenehmigung zur Auspflanzung von Cabernet Sauvignon. Schon früh etablierte er burgenländischen Wein in den besten Restaurants Österreichs. An der Entstehung des „Österreichischen Rotweinwunders“ hat er wesentlich mitgewirkt, sein „Steinzeiler“ gilt als einer der besten Rotweine Österreichs.

Wein-Pioniere

Engelbert Gesellmann ist eine weitere große Winzerpersönlichkeit und einer der Pioniere der Rotweinerzeugung in Österreich. Gesellmann hat nicht nur mit seinen mächtigen Blaufränkischen von sich reden gemacht hat. Auch er pflanzte bereits Mitte der 1980er-Jahre Cabernet Sauvignon aus und experimentierte er mit dem Barriqueausbau. Die von ihm 1988 kreierte Rotweincuvée „Opus Eximium“ steht exemplarisch für die Rotweine des Hauses und ist längst Legende.

Der Name Krutzler und das Weinland Südburgenland seien untrennbar miteinander verbunden. Hermann Krutzler hat sich zum einen unschätzbare Verdienste um die Weiterentwicklung der kleinsten Weinbauregion des Burgenlandes gemacht, zum anderen schon in den 1980er-Jahren mit seinen Rotweinen für Furore gesorgt.

Als einer der ersten hat auch er mit Cabernet Sauvignon und mit dem Barriqueausbau experimentiert, und mit der Rotweincuvée „Perwolff“ eines der österreichischen Rotweinmonumente geschaffen.