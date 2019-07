Von Mitte Mai bis Mitte Juni verzeichneten die Messstellen im Neusiedler See überdurchschnittliche Wasserstände. Seitdem ging es mit der Kurve aber „bergab“ (siehe Grafik). Bei großer Hitze sinkt der Pegel täglich um bis zu sechs Millimeter; ergiebige Regenfälle blieben in den vergangenen Wochen aus.

Böhm-Ritter Baggerschiff bei der Arbeit. Für den Abtransport der Schlamm-Massen sind die See-Gemeinden selbst verantwortlich. Foto: Böhm-Ritter

Obwohl der Wasserstand derzeit unter dem Jahresschnitt liegt, besteht für die Experten kein Grund zur Sorge. Zum einen sei die Wasserqualität sehr gut, betonen Thomas Zechmeister von der Biologischen Station Illmitz und Karl Maracek vom zuständigen Landes-Referat. Von einem „Notfall-Szenario“ mit der Zuleitung von Wasser in den See ist keine Rede.

Schlamm und Schilf als „Problemkinder“

Für die Wasserqualität von enormer Bedeutung sei vor allem auch der Schilfgürtel, meint Biologe Zechmeister. Dem stehen Befürchtungen einer zunehmenden „Verlandung“ des Sees gegenüber: Die Ausbreitung des Schilfgürtels und abgestorbenes Schilf, das nicht abtransportiert wird, könnten demnach auch für Flora und Fauna zur Bedrohung werden.

Das Land hat erst im Vorjahr ein Projekt vorgestellt, das mit Naturschutzorganisationen und den Esterházy-Betrieben „schonende Erntemethoden“ sicherstellen soll. Im westlichen Teil des Sees sei das Phänomen der „Verlandung“ stärker zu beobachten, bestätigt indes Thomas Zechmeister: „Die freie Seefläche wird von Jahr zu Jahr weniger, allerdings um weniger als ein Prozent.“

Insgesamt sei die Gesamtfläche des Schilfgürtels aber rückläufig, „da in einigen Bereichen Lücken entstehen“. Was die Wassertiefe betrifft, sorgt zugleich auch der zunehmende Schlamm für Sorge bei Fähr-Unternehmen und Seglern. Der Podersdorfer Schifffahrts-Betreiber Stefan Knoll erinnert an extreme Jahre wie 2003 oder 2005: „Damals mussten sich die Schiffe durch den Schlamm pflügen. So weit sind wir heuer noch nicht.“

Referatsleiter Karl Maracek verweist im BVZ-Gespräch auf Messungen im Rahmen der österreichisch-ungarischen Studie „GeNeSee“. Für das regelmäßige Abpumpen des Schlamms seien – vom Land koordiniert – die See-Gemeinden verantwortlich.