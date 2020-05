Land Burgenland: Coronakrise als Chance für Klimaschutz .

Das Land Burgenland sieht in der Coronakrise auch eine Chance für den Klimaschutz. "Der Shutdown hat kurzfristig gezeigt, was alles möglich ist", betonte Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Verkehr und Emissionen hätten sich stark reduziert, zudem habe sich sozialer Zusammenhalt gezeigt. Diese Dinge könne man für die Zukunft mitnehmen.