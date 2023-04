SPÖ-Wahlkampf von Null auf 100

Werbung

„Team Dosko, Team Pam oder Team Babler?“ Wie sehr diese Frage in der SPÖ polarisiert, das zeigt sich ganz gut an einem aktuellen Beispiel aus dem Burgenland: Als auf Social Media Fotos gepostet wurden, auf denen die Hirmer SPÖ-Ortsgruppe zum einen bei Bundesvorsitzender Pamela Rendi-Wagner im Parlament und zum anderen mit Torte bei Herausforderer Andreas Babler zu sehen ist, wurde wild drauflos interpretiert.

Die (eigentlich simple) Erklärung lieferte die ehemalige Hirmer Bürgermeisterin und Bundesratspräsidentin Inge Posch-Gruska auf BVZ-Anfrage: Um einen Parteiausflug ins Parlament habe es sich gehandelt, lange vor den Wirren der roten Mitgliederbefragung und schon im Jänner organisiert. Und die Torte für Babler? Ein spätes Geburtstagsgeschenk für den alten Freund aus Kinderfreunde-Tagen.

Zugleich steht Posch-Gruska aber zur Unterstützung für Rendi-Wagner: aus „Frauensolidarität“ und Überzeugung, wie etwa auch die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures und mit Ex- ÖGB-Landeschefin Sylvia Gartner und der früheren Bad Sauerbrunner Bürgermeisterin Sylvia Linc zwei weitere Burgenländerinnen.

Über zu wenig Schützenhilfe kann sich Landeshauptmann und Herausforderer Hans Peter Doskozil ebenfalls nicht beklagen: Sein Team macht im Netz mobil, dazu kommen Unterstützer wie Ex-Minister Karl Schlögl, Ex-Bundesgeschäftsführer Max Lercher, Ex-Klubobmann Josef Cap und gewissermaßen auch Ex-Kanzler Christian Kern.

Erste Einladung kam aus dem umkämpften Wien

Das geht sogar so weit, dass über eine mögliche Doskozil-Kern-Doppelspitze gemunkelt wurde. Dazu wird es wohl nicht kommen, der Landeschef meinte zuletzt aber, man solle sich in puncto Unterstützung „überraschen lassen“.

Dabei sollen es Doskozil-Fans außerhalb des Burgenlandes derzeit gar nicht so einfach haben; die Rede ist auch von Druck auf jene, die sich „outen“. Auffällig ist dann also zumindest das „Outing“ der SPÖ Sektion 13 in Wien, die Doskozil zum Besuch in der Simmeringer Haide eingeladen hatte und das auch offensiv mit Profilbild auf Facebook kundtat. Einladungen wie diese gibt es bereits aus mehreren Bundesländern; die Landespartei fixiert gerade für eine Österreich-Tour des Landeshauptmannes die Termine.