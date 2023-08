Polit-Gehalt: Jetzt wollen die Ortschefs mehr Geld für mehr Belastung

Dass die jährliche Anpassung und das Gehaltsschema vom Bundespräsidenten abwärts im Sinne der Transparenz immer auch vom Rechnungshof veröffentlicht wird, ist nichts Neues. Mit der Ankündigung einer Null-Lohnrunde – also dem Aussetzen der Erhöhung in der Spitzenpolitik – ist die Gehalts-Debatte zuletzt aber wieder verstärkt in den Fokus gerückt.

Dieses Mal kommt der Druck aus den eigenen Reihen. Bundesweit fordern nämlich die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister mehr Geld für mehr Belastung und Verantwortung. In Sachen Gehalt stehe man jedoch an letzter Stelle, heißt es. Mit ein Grund, warum die Suche nach Gemeindepolitikern für die Parteien auch hierzulande immer schwieriger wird.

Otschef-Gehälter im Vergleich

Was die monatlichen Bezüge von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern angeht, schuf der Gemeindebund mit seiner online veröffentlichten Aufstellung nun Klarheit: Es zeigt sich, dass die Einkommen je nach Bundesland extrem schwanken. Auffällig ist etwa: Das höchste Einkommen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Burgenland liegt mit 5.311 Euro nur unwesentlich über dem niedrigsten Einkommen der Salzburger Ortschefs (5.120 Euro).

Die insgesamt höchsten Bezüge gibt es in Oberösterreich mit 10.155 Euro für Gemeinden über 20.000 Einwohner. Ein Sonderfall ist Vorarlberg, wo höhere Gehälter bei mehr Nächtigungen im Tourismus möglich sind.

Keine Erhöhung Doskozil kündigt Null-Lohnrunde für Polit-Gehälter im Burgenland an

Null-Lohnrunde: Land zieht mit, FPÖ diskutiert

Zum Stichwort Null-Lohnrunde soll der Nationalratsbeschluss im Herbst fallen; den Politikerinnen und Politikern in den Ländern wird die Hälfte der vom Rechnungshof genannten Anpassung zugesagt, also um die fünf Prozent. Im Burgenland kündigte nun auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil eine Null-Lohnrunde an.

Bundesweite Diskussionen gab’s in den Reihen der FPÖ: Als Regierungsmitglieder in Oberösterreich und Salzburg kamen die dortigen Freiheitlichen dem Nulllohnrunden-Wunsch von Parteichef Herbert Kickl vorerst nicht nach. Die FPÖ-Burgenland steht im mittlerweile offenen Konflikt aber hinter Kickl, wie Klubchef Alexander Petschnig und Hans Tschürtz versicherten.

Gehälter in Zahlen: Das verdient die Politik

Brutto-Monatsgehälter laut finanz.at

Bundespräsident: 26.701 EuroBundeskanzler: 23.840 EuroMinister: 19.072 EuroNationalratsabgeordnete: 9.873 EuroLandeshauptmann: 18.752 EuroLandesvize: 17.814 EuroLandesrat: 16.876 EuroLandtagsabgeordnete: 7.500 Euro

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Burgenland verdienen laut Gemeindebund-Aufstellung je nach Einwohnerzahl …

bis 500 Einwohner: 2.570,30 Euro501 bis 1000 Einwohner: 2.981,50 Euro1001 bis 1500 Einwohner: 3.290 Euro1501 bis 2000 Einwohner: 3.495,60 Euro2001 bis 2500 Einwohner: 3.701,20 Euro2501 bis 3000 Einwohner: 4.009,70 Euro3001 bis 3500 Einwohner: 4.318,10 Euro3501 bis 4000 Einwohner: 4.318,10 Euro4001 bis 4500 Einwohner: 4.626,50 Euro4501 bis 5000 Einwohner: 4.626,50 Euroab 7001 Einwohner: 5.310,90 Euro