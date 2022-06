„Wettstreit um die besten Köpfe am Medizin-Arbeitsmarkt“

Werbung

Der akute Ärztemangel verlange ein „Handeln statt Zuwarten“, wurden die Entscheidungen im Anschluss an eine Aufsichtsratssitzung der Krankenanstalten GesmbH (KRAGES) offiziell präsentiert: Die Spitze der KRAGES wird um einen medizinischen Geschäftsführer verstärkt; diese Funktion übernimmt am 1. September der Wiener Arzt Stephan Kriwanek, derzeit Vorstand der chirurgischen Abteilung der Klinik Donaustadt. Hubert Eisl, seit September 2020 KRAGES-Geschäftsführer, bleibt Sprecher der Geschäftsführung und für die kaufmännischen Agenden zuständig.

„Ein Top-Mediziner als Galionsfigur einer neuen Ausrichtung“, nennt es Landeshauptmann und KRAGES-Aufsichtsratsvorsitzender Hans Peter Doskozil: Es gehe um nichts weniger, als darum, Spitzenmedizin ins Burgenland zu holen. In manchen Bereichen können man diese schon bieten, insgesamt habe man aber einen Startnachteil, erklärte Doskozil – zum einen das Gehalt betreffend und zum anderen könne man bei den Privatpatienten mit Wien nicht mithalten. Daher sollen auch Gesamtmodelle mit attraktiven Arbeitsbedingungen geschnürt werden.

Ärztinnen und Ärzte „ins Land locken“

Unschwer zu erkennen: Der Wettstreit um den Nachwuchs ist längst eröffnet, jedes Bundesland versucht Ärztinnen und Ärzte anzulocken. Deshalb müsse man auch das eigene Top-Personal im Land halten, wie Landesholding-Geschäftsführer Hans Peter Rucker, stellvertretender Vorsitzender im KRAGES-Aufsichtsrat, unterstreicht. „Der Wettbewerb um diese Experten wird immer härter, da die Bundesländer vom Bund mit dem Problem des Ärztemangels im Stich gelassen werden“, meint Doskozil.

Landesholding-Geschäftsführer Hans Peter Rucker und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (v.l.) gaben die Entscheidungen im Anschluss an die Sitzung bekannt. Foto: Wolfgang Millendorfer

Rucker erinnert auch an die Kooperation mit der Kremser Danube Private University – Stichwort: Medizin-Stipendien –, und Doskozil an das geplante medizinische Ausbildungszentrum in Pinkafeld. Genutzt werden sollen unter anderem auch die Kontakte des neuen medizinischen Geschäftsführers Kriwanek nach Wien und zur Medizin generell.

Pannonia Süd: Neuer Chef ab 1. Juli

Aufsehen erregt auch eine weitere Personalentscheidung, die ebenfalls im Anschluss an die KRAGES-Aufsichtsratssitzung bekannt gegeben wurde: Die Leitung des Brustgesundheitszentrums Pannonia Süd im Krankenhaus Güssing übernimmt mit 1. Juli Gerhard Hochwarter.

Der Oberarzt der Abteilung für Chirurgie in der Klinik Donaustadt gilt als Interims-Lösung nach den jüngsten Turbulenzen rund um das Brustgesundheitszentrum. Wie berichtet, hatte die frühere Leiterin Irmgard Luisser das Güssinger Spital nach persönlichen Differenzen verlassen – einvernehmlich, wie es vonseiten der KRAGES heißt. Nachdem ihre Nachfolgerin Susanna Wagner kurzfristig zurückgezogen hat, wurde eine rasche Neuausschreibung nötig.

„Da hätte man früher reagieren müssen, sage ich ganz offen“, meint Landeschef Doskozil, daher habe man als Eigentümer auch eingegriffen. Nicht zuletzt, „damit es kein Vakuum gibt“ – und keinen Zweifel daran, dass man an den Erweiterungsplänen für das Brustgesundheitszentrum festhalte.