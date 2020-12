"Wir haben auf Ersuchen von Windkraftbetreibern eine Windkraftabgabe in das Gesetz mit aufgenommen, um einen rechtlichen Graubereich zu beseitigen", erläuterte Dorner.

Mit einer landesweit einheitlichen Lösung werde nun eine fixe Rechtsgrundlage geschaffen, welche konkreten Beträge eine Gemeinde erhalte. Die Entscheidung, welche Projekte Unterstützung erhalten, richte sich nach fachlichen und inhaltlichen Kriterien. "Es handelt sich um keine zusätzliche Abgabe, sondern eine rechtliche Klarstellung der bestehenden Abgabensituation", betonte Dorner.

Das Gesetz sehe die Festsetzung der Höhe durch Verordnung vor. "Daher kann auf die Ertragslage der Anlagen entsprechend Rücksicht genommen werden. Wichtig ist, dass durch die Abgabe die Stromkunden mit keinem Euro mehr belastet werden. Es werden nur die bestehenden Zahlungen auf rechtlich abgesicherte Beine gestellt", argumentierte der Landesrat.

Da Windparks das Landschaftsbild überregional, über ein Gemeindegebiet hinaus beeinträchtigen würden, solle ein Teil der Abgabe dem Land als überörtlicher Gebietskörperschaft zukommen. Letztendlich handle es sich um keine neue Abgabe, sondern eine abgesicherte Rechtsgrundlage für die Einnahmen der Gemeinde: "Durch die Einführung einer Windkraftabgabe wird vor allem eines erreicht: Wir schaffen die Basis für eine transparente Weiterentwicklung der Windkraft im Burgenland - also in einem Bereich, in dem unser Bundesland bereits jetzt europaweit führend ist", so Dorner.

IG Windkraft gegen "Windkraft-Steuer" im Burgenland

Die IG Windkraft kritisiert die Novelle zum burgenländischen Raumplanungsgesetz: Im Entwurf, über den am Donnerstag abgestimmt werden soll, sind eine Photovoltaik- und eine Windkraftabgabe vorgesehen. Bei der IG Windkraft spricht man von einer Windkraft-Steuer: "Diese ist weder durchdacht noch sachgerecht und soll nun, demokratiepolitisch sehr bedenklich, ohne Begutachtung im Landtag beschlossen werden", betonte Geschäftsführer Stefan Moidl in einer Aussendung.

"Während ganz Österreich derzeit über eine ökologische Steuerreform diskutiert, ist das Burgenland auf Irrwegen unterwegs und will mit der Windradsteuer eine zusätzliche Belastung für saubere Energiegewinnung einführen, anstatt diese zu entlasten", stellte Moidl fest. Die Windbranche biete ihre Expertise an, um das Burgenland wieder auf Energiewendekurs zu bringen.

Die Abgabe solle auf jedes neue Windrad und jede neue PV-Freiflächen-Anlage eingehoben werden und Geld in die Landeskassen spülen. Damit würde Geld, das in ganz Österreich über die Ökostromförderbeiträge eingehoben wird, vom Land Burgenland zum Teil in die Landeskassen abgezweigt werden, argumentierte die IG Windkraft. "Dies ist absolut ungerechtfertigt", ärgerte sich Moidl.

Überrascht zeigte sich die Windbranche, dass diese Regelung schon in der heutigen Landtagssitzung beschlossen werden solle, ohne dass es zuvor in Begutachtung geschickt worden sei. Denn im Begutachtungsentwurf für eine Abänderung des burgenländischen Raumplanungsgesetzes sei eine solche Abgabe nicht vorgesehen gewesen. "Wenn dieses Gesetz so beschlossen wird, wird es die Windbranche mit allen Mitteln bekämpfen", kündigte Moidl an.

Seit längerer Zeit warte die Windbranche auf eine Neuausweisung von Windkraftzonen im Burgenland. Statt hier sinnvolle und notwendige Schritte voranzubringen, werde nun die Ökostromförderung als Selbstbedienungsladen für die Landeskassen zweckentfremdet. "Das Burgenland muss diesen Irrweg verlassen und so rasch wie möglich auf den Weg der Energiewende zurückkehren", forderte Moidl.