"Causa PCR": ÖVP stellt Ultimatum

Zur vieldiskutierten Geschichte rund um ihr „falsch positives“ Corona-Testergebnis hat Landtagspräsidentin Verena Dunst gegenüber der BVZ bereits Stellung genommen. Auch die zuständige Bezirkshauptmannschaft Güssing hat festgehalten, dass die Aufhebung der Absonderung nach nochmaligem negativem Testergebnis korrekt abgelaufen sei. Wie berichtet, trat Dunst danach ihren Dienst in der vorwöchigen Landtagssitzung an.

Die ÖVP sieht mit Klubobmann Markus Ulram aber nach wie vor Widersprüche und mögliche Verfehlungen: „Woher bekommt man in so kurzer Zeit ein Testergebnis? Wie ist die Kommunikation mit den Behörden abgelaufen?“, fragt Ulram und verweist darauf, dass „jeder, sogar der Bundeskanzler, die fünftägige Absonderung aussitzen muss“. Wie die BVZ berichtete, hieß es vonseiten der BH Güssing zuletzt, es habe sich „nicht um eine ,Freitestung‘, sondern um die Abklärung eines möglicherweise falschen PCR-Testergebnisses“ gehandelt.

Landtags-Aufreger Auf der Spur der PCR-Tests

ÖVP stellt Verfehlungen in den Raum

Ulram und die ÖVP hingegen meinen, die Landtagspräsidentin sei „entweder privilegiert behandelt“ worden, oder diese habe sogar gegen das Strafrecht verstoßen, falls sie trotz Absonderung einen nicht behördlich angeordneten Test durchführen habe lassen, sprich: wenn sie die eigenen vier Wände verlassen habe.

Die Fragen dazu richtet man auch an Landeshauptmann Hans Peter Doskozil als zuständiges Regierungsmitglied für Gesundheit und Chef der Verwaltung. Ein „Ultimatum“ gibt es auch: Aufgrund der "Brisanz" erwarte man sich bis 9. Februar Antworten und „eine Offenlegung der gesamten Kommunikation“, andererseits werde man die Staatsanwaltschaft anrufen, so Ulram. Die gesetzliche Frist für die Beantwortung schriftlicher Anfragen liegt allerdings bei sechs Wochen.

Dunst überlegt selbst rechtliche Schritte

In einem schriftlichen Statement nahm Landtagspräsidentin Dunst zu den Vorwürfen Stellung: „Die völlig aus der Luft gegriffenen Angriffe eines ÖVP-Abgeordneten tragen leider nicht zum Ansehen des Landtages bei", heißt es darin. Dunst weiter: „Fakt ist, dass ich nie für fünf Tage in Quarantäne war, sondern als Verdachtsfall einen Absonderungsbescheid erhalten hatte. Dieser Bescheid wurde nach einem negativen Ergebnis des behördlich angeordneten PCR-Tests rechtskräftig wieder aufgehoben. Ich bin dann als Präsidentin meiner verfassungsmäßigen Teilnahmepflicht an der laufenden Landtagssitzung umgehend nachgekommen.“ Zudem stellte Dunst klar, dass sie sich ihrerseits rechtliche Schritte überlegen werden, „wenn die ÖVP ihre persönlichen Angriffe fortsetzt“.

Die Präsidentin habe sich „korrekt und pflichtbewusst verhalten“, konterte auch SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich. Er sieht in den Vorwürfen „ein billiges Ablenkungsmanöver vom türkis-schwarzen Skandalsumpf“.