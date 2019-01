Die Meldung verbreitete sich rasend schnell und sorgt für heftige Debatten in den sozialen Medien. Auf Instagram wurde unter dem Konto „FPÖ Burgenland“ gepostet: „Unser Neujahrsbaby heißt Hendrik Strache und kein Kanakenbaby!“

Politisch reagierte Grünen-Sprecherin Regina Petrik „schockiert über die offene rassistische Hetze“, auch auf Facebook gab es viel Kritik.

FPÖ erstattet Anzeige

Vonseiten der FPÖ Burgenland und im Namen von Landesparteichef Hans Tschürtz reagierte man auf die Diskussion: „Der Betreiber des betreffenden Instagram-Kontos ist uns unbekannt. Das Konto ist jedenfalls keines der Landespartei, auch nicht des Landtagsklubs oder eines anderen, uns Freiheitlichen zuzurechnenden politischen Büros. Ebenso wenig wurde das Konto von uns autorisiert. Das, was hier unter Verwendung des Logos der FPÖ-Burgenland als Kommentar abgegeben wurde, ist in keiner Weise hinzunehmen. Wir werden daher Anzeige erstatten. Als Landesparteiobmann stelle ich dem Urheber härteste Konsequenzen in Aussicht.“