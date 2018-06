BVZ: Sie waren mit einer Delegation vor Kurzem in China unterwegs. Was kann das Burgenland von China lernen und umgekehrt?

Alexander Petschnig: Es ist schon imposant, nicht nur, wenn man sich Weltstädte wie Hongkong ansieht, sondern auch unsere Partner-Provinz Hunan mit 70 Millionen Einwohnern – was dort in kurzer Zeit aus dem Boden gestampft wurde. Generell haben wir gewisse Produkte im Luxus- und Qualitäts-Segment, vom Wein über Tourismus bis zur Umwelt-Technik, bei denen es auch entsprechende Kooperationsmöglichkeiten gibt.

Sie sind jetzt knapp drei Jahre als Landesrat im Amt. Was waren die größten Errungenschaften?

Am wichtigsten ist die Zufriedenheit der Bevölkerung. Das zeigt sich unter anderem, wenn man durchs Land fährt und mit den Arbeitnehmern und Unternehmern spricht und ist auch durch Zahlen wie Nächtigungen und Wirtschaftswachstum untermauert. Man muss aber einen Schritt weiter gehen, und das wurde in den drei Jahren konsequent gemacht – von der Umstellung des Tourismus bis zum Austausch von Personen, was ja nicht immer friktionsfrei abläuft, gesetzlichen Änderungen und neuen Förderprojekten. Das ist eine Erfolgsbilanz, auf die wir gemeinsam stolz sein können.

Was sind bis zur nächsten Landtagswahl noch wichtige Punkte?

Landesrat Alexander Petschnig: „An Fleiß und Zug zum Ziel mangelt es den Burgenländern auf gar keinen Fall.“ Foto: Millendorfer | Wolfgang Millendorfer

Es lauern natürlich gewisse Herausforderungen. Man muss die Wirtschaft und den Tourismus auf den Tag ausrichten, an dem die EU-Mittel nicht mehr fließen. Man muss darauf einwirken, dass das Abholen von Fördermitteln nicht alles ist, sondern dass es um den eigenen Erfolg geht.

Man hört immer, das gute Ranking im EU-Durchschnitt, liege daran, dass sich das Nordburgenland im Gegensatz zum Süden überproportional entwickelt habe.

Petschnig: Natürlich herrscht im Norden zwischen den Ballungsräumen Wien und Bratislava eine andere Dynamik. Aber dass das Südburgenland deshalb eine langsamere Entwicklung hätte, zeigen die Zahlen so nicht. Im Gegenzug hat man oft das Gefühl, etwa bei der ÖVP, dass der Süden krankgejammert wird.

Bei den Tourismus-Verbänden im Südburgenland gibt es ja noch die eine oder andere Unklarheit. Wie wäre hier Ihr wünschenswertester Zustand?

Ich sage seit drei Jahren ganz offen, dass für mich ein einziger gewichtiger Verband sinnvoll wäre. Der hätte 1,1 Millionen Nächtigungen und wäre mit anderen regionalen Verbänden in Österreich auf Augenhöhe.

Woran scheitert das derzeit?

Wir haben erst 2015 das Gesetz geändert, von über 100 auf 19 Verbände.

Es ist ja nicht unsere Absicht, jemanden zu überfordern. Aber die Konkurrenz schläft nicht und daher müssen wir, wenn möglich, den einen oder anderen Schritt weiter gehen.

„Wir müssen im Burgenland schnell sein“

Wie ist der Stand beim Verkauf der Therme Lutzmannsburg?

Es gibt am 28. Juni eine Aufsichtsratssitzung, in der hoffentlich schon ein Beschluss gefasst wird, wie das konkret aussehen soll. Es ist unser Ziel, die Region einzubinden, das soll alles in ein Konzept einfließen. Das Motto der Therme bleibt „Familie“ und es gibt ohnehin laufende Investitionen.

Nach Schlumberger siedelt sich mit „XXXLutz“ ein neuer Großbetrieb im Burgenland an. Wie sieht hier das Gesamtkonzept aus?

Wir haben unsere Wirtschaftsparks, wo wir sehr schnell reagieren können und mit einigen Gemeinden ein gutes Einvernehmen, wo man schnell handeln kann. Denn wir müssen im Burgenland schnell sein. Mein Wunsch wäre es zudem, dass man Cluster herausarbeitet.

Der geplante Groß-Bahnhof, der jetzt nicht nach Parndorf kommt, könnte in Niederösterreich angesiedelt werden. Das würde trotzdem viel Verkehr bringen, aber keine Abgaben. Tut das weh als Wirtschaftslandesrat?

Als Wirtschaftspolitiker wäre das natürlich wünschenswert und da kann ich es nicht gutheißen, wenn 3.000 oder 4.000 Arbeitsplätze jetzt exportiert werden. Als Bürger ist es klar, dass es niemand in seiner Gemeinde haben will.

Sie waren oft auch als Ministerkandidat im Gespräch. Ist die Bundespolitik noch ein Thema?

Natürlich fühlt man sich da geehrt. Aber mir gefällt die Aufgabe hier im Burgenland sehr gut. Man sieht, dass mein Team und ich das auch leben. Alles Andere wird an einer anderen Stelle entschieden.

Beim Spitzenkandidaten für die Landtagswahl halten sich andere Parteien noch bedeckt. Können Sie schon etwas zur FPÖ sagen?

Ich kann nur sagen: Ich werde es sicher nicht sein. Das war nie meine Vorstellung, ich sehe mich als Sachpolitiker. Wir haben natürlich unseren Landesparteiobmann Hans Tschürtz, der einen guten Job macht. Und wir haben den Burgenland-Minister Norbert Hofer, den Hans Tschürtz vor den Vorhang gebeten und als möglichen Spitzenkandidaten präsentiert hat. Und da wird man sehen, wer von den beiden das machen wird, und der hat auch meine vollste Unterstützung.