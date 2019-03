Riedenhof und Gesfö: Rechnungshof wird eingeschaltet .

In der Causa um mutmaßlich zu niedrige Zahlungen im Zuge der Aberkennung der Gemeinnützigkeit der Wohnbaugenossenschaften "Riedenhof", "Gesfö" und "Pannonia" (vormals "Bundes Wohnen") wollen ÖVP und Grüne den Burgenländischen Landes-Rechnungshof (BLRH) einschalten. Ein entsprechendes Verlangen sei dem BLRH übermittelt worden, teilten beide Parteien am Freitag in einer gemeinsamen Aussendung mit.