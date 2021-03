Ermittler orten "Insichgeschäfte" bei Gesfö .

In der Causa um Investor Michael Tojner zu den ehemals gemeinnützigen Wohnbaugesellschaften Gesfö und Co orten die Ermittler "Insichgeschäfte" sowie "inszenierte Forderungsankäufe" und erfundene Rückstellungen in den Bilanzen, berichtete der "Standard" am Mittwoch.