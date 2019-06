Rot-Blau führe "künstliche Diskussionen" über Einheitslohn und Verstaatlichung der Pflege: "Die wirklichen Probleme wie Arbeitsplätze, Mobilität und Wirtschaft bleiben auf der Strecke", so Wolf in einer Aussendung.

Der ÖVP-Politiker forderte ein Ende des "unnützen und teuren Prestigeprojektes" Sicherheitspartner. "Sich für einen starken Staat aussprechen, in allen Bereichen Verstaatlichungen anzustreben und gleichzeitig ureigenste staatliche Aufgaben, wie die Sicherheit, in private Hände zu geben, das passt in keinem Kopf zusammen", kritisierte Wolf Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).