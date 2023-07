Im Burgenland fällt der „Equal Pension Day“ schon auf den 1. August

Ein großes Eis am Stiel und zum Vergleich eine Miniatur-Ausgabe verteilten die Gewerkschafts-Frauen in Oberwart. Bei der gemeinsamen Aktion mit der Arbeiterkammer und Landesvize Astrid Eisenkopf als Frauenreferentin wurde erneut auf die nach wie vor große Geschlechter-Differenz der Pensionszahlungen hingewiesen. Als Gegenstück zum „Equal Pay Day“ markiert der „Equal Pension Day“ jenen Tag, an dem Männer bereits die Jahrespension von Frauen erreicht haben.

Österreichweit fällt der Tag auf den 4. August, im Burgenland ist es rechnerisch schon am 1. August so weit. Frauen bekommen um 41,5 Prozent weniger Pension, im Schnitt nur 1.250 Euro, Männer hingegen 2.137 Euro. Dass der Unterschied im Lauf eines Jahres nur um 0,8 Prozent „korrigiert“ wurde, wird auch heuer von verschiedensten Seiten kritisiert.

Mit der Teilzeit-Arbeit beginnt das Problem

Bei der Eis-Aktion in Oberwart unterstrich AK-Vizepräsidentin und ÖGB-Frauen-Vorsitzende Bianca Graf die Forderungen: „Mehr denn je muss darauf geachtet werden, dass Frauen Vollzeit arbeiten können und bis zur Pension gesund in der Arbeit bleiben, das sind die Knackpunkte für höhere Pensionen.“ Unter anderem wird eine bessere Bewertung von Kindererziehungs-Zeiten und eine Anrechnung der Pflege Angehöriger verlangt.

Landesvize und Frauenreferentin Astrid Eisenkopf, Pensionistenverbands-Präsident Helmut Bieler. Foto: SPÖ

Landeshauptmann-Stellvertreterin Eisenkopf wies in dem Zusammenhang auf Landes-Themen wie den Mindestlohn und den Gratiskindergarten mit ausgeweiteten Betreuungszeiten hin. Zusammen mit Pensionisten-Präsident Helmut Bieler unterstrich Eisenkopf die Forderungen und die Sorge vieler Frauen, in späten Jahren die Existenzgrundlage zu verlieren. Zeiten der Kindererziehung und Teilzeitarbeit sollen laut Bieler aus der Berechnung ausgeklammert und anders bewertet werden.

ÖVP-Frauen-Landesvorsitzende Julia Schneider-Wagentristl. Foto: ÖVP

Adressiert wird mit den Forderungen die schwarz-grüne Bundesregierung. Als Vorsitzende der ÖVP-Frauen im Burgenland stimmt Julia Schneider-Wagentristl in der Sache zu, unterstreicht aber zugleich: „Es braucht mehr Aufklärungsarbeit zu den negativen Auswirkungen einer Teilzeitarbeit auf die Pensionsansprüche.“ Und es gehe auch um die Chancengleichheit für Frauen in Führungspositionen, denn hier zeigt sich immer noch eine klare Männer-Dominanz.