Im „Zukunftsplan“ sieht das Land künftig „ein dichtes Pflegenetz mit vielen Abstufungen“ vor, das den Schwerpunkt auf die „Pflege zuhause“ legt. Zur geplanten Anstellung pflegender Angehöriger und zur Vorgabe, dass Trägerorganisationen künftig ausschließlich gemeinnützig ausgerichtet sein dürfen, gab es auch kritische Stimmen.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Soziallandesrat Christian Illedits präsentierten nun in einem weiteren Schritt die Pläne zum Ausbau der Heimplätze im Burgenland.

Wolfgang Millendorfer

Hier sollen drei neue Altenwohn- und Pflegeheime mit jeweils 60 Betten entstehen: In Eisenstadt werden auch mindestens zwölf Plätze zur Behinderten-Betreuung angeboten.

Zusätzlich sollen bestehende Heime ausgebaut werden

Neben einem neuen Heim in Zurndorf wird auch in Schandorf gebaut – hier liegt der Schwerpunkt auf einer „dreisprachigen“ Betreuung in Deutsch, Kroatisch und Ungarisch. Mit den betreffenden Gemeinden sollen nun die Gespräche vertieft werden. Die Kommunen legen auch von sich aus fest, welche Bauträger und Pflege-Organisationen zum Zug kommen.

Darüber hinaus sollen bestehende Heime ausgebaut werden. Für die kommenden zwei bis drei Jahre sind – inklusive der drei neuen Standorte – bis zu 240 zusätzliche Heimplätze geplant. Damit sei der Bedarf vorerst gedeckt, betonen Doskozil und Illedits.

Eine wichtige Säule seien auch Tageszentren und die Möglichkeit zur Kurzzeit-Pflege – hier gibt es Pilotprojekte in den Bezirken Neusiedl am See und Mattersburg. Für die „Pflege zuhause“ erhofft man sich Impulse durch die Anstellung pflegender Angehöriger, die bis zum 1. Oktober ermöglicht wird.

Dann soll auch die gesetzliche Verankerung der Gemeinnützigkeit fixiert sein. Träger-Organisationen und private Betreiber bekommen vier Jahre „Vertrauensvorsprung“, um nötigenfalls auf ein gemeinnütziges System umzustellen. Die 44 bestehenden Heime sollen in jedem Fall weitergeführt werden, auch wenn sie unter der künftigen Mindest-Anzahl von 60 Betreuungsplätzen liegen.

