Nur so könne es gelingen, die größte Gesundheitskrise der Zweiten Republik zu bewältigen. „Es wird noch einige Zeit benötigen, aber wir werden mit Verantwortung und Vernunft aus dieser Krise herauskommen. Bis dahin gilt es vor allem, Solidarität mit jenen zu zeigen, die durch die Pandemie besonders gefährdet sind“, so Doskozil. Am Landesfeiertag 2020 gelte es vor allem jenen Menschen zu danken, die schon seit Monaten bei der Bekämpfung der Pandemie unermüdlich im Einsatz stehen.

Das jetzt geforderte Miteinander stehe auch im Jubiläumsjahr 2021 im Mittelpunkt. Das Jubiläum „100 Jahre Burgenland“ solle genutzt werden, „um das Miteinander und den Zusammenhalt in unserem Land weiter zu stärken“. Der Landeshauptmann: „Das Burgenland hat sich in vielen Bereichen zu einer Vorzeigeregion entwickelt. Die Menschen in unserem Land haben durch ihren Fleiß, ihre Offenheit, ihre Mentalität und einen starken Zusammenhalt besonders zu dem erfolgreichen Weg beigetragen.“ Deshalb solle auch das Jubiläum „100 Jahre Burgenland“ als großes Miteinander gelebt und verstanden werden. 2021 werde nicht nur ein Jahr des respektvollen Zurückblickens sein, sondern viel mehr ein Startschuss und eine Motivation, um durch nachhaltige Projekte Impulse zur positiven Weiterentwicklung des Burgenlandes zu setzen.

Zukunftsplan Burgenland

Den COVID-19-bedingten schwierigen budgetären Rahmenbedingungen zum Trotz: Die Burgenländische Landesregierung werde weiterhin daran festhalten, die im Zukunftsplan Burgenland festgelegten zentralen Vorhaben umzusetzen. „Gerade die Pandemie zeigt, wie wichtig ein gut ausgebautes Gesundheits- und Sozialwesen und die Sicherung der Pflege sind - und auch, wie sehr den arbeitenden Menschen ein Mindestlohn von 1.700 Euro zusteht.“ Das Land Burgenland werde auch künftig Maßnahmen ergreifen, um die Lebenssituation der Menschen im Land zu verbessern, die regionale Wirtschaft und den Tourismus zu stärken sowie Arbeitsplätze zu sichern. „Wir wollen das Land zu einer vielschichtigen Modellregion machen“, so Doskozil.

Sagartz: „Geben wir aufeinander Acht, damit wir gut durch diese Krise kommen.“

Brauchtümer und Traditionen haben im Burgenland eine lange Geschichte. Durch die Corona-Krise können wir viele dieser Traditionen heuer nicht pflegen, auch gemeinsame Feiern sind nicht möglich.

Christian Sagartz ÖVP

„Der morgige Landesfeiertag findet in einer herausfordernden Zeit statt und beweist uns, wie wichtig der Zusammenhalt ist. Das zeigen viele Burgenländerinnen und Burgenländer, die derzeit Außergewöhnliches leisten. Ob im Gesundheits- und Pflegebereich, in der Verwaltung, in der Nachbarschaft, bei der Polizei, im Lebensmittelhandel oder auch im Ehrenamt. Aufeinander Acht geben ist wichtiger denn je“, erklärt der gf. Landesparteiobmann Christian Sagartz.