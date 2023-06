Zusätzliche Ausbildung Lernen für Lehrer: Land motiviert für Physik & Biologie

Lesezeit: 2 Min Wolfgang Millendorfer

Neues Angebot an Pädagogen. Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz, Landesrätin Daniela Winkler, Forschungskoordinator Werner Gruber, PH-Rektorin Sabine Weisz (v.l.). Foto: Wolfgang Millendorfer

M it zwei neuen Lehrgängen der Pädagogischen Hochschule gibt es ab Herbst ein exklusives Fortbildungs-Angebot in Physik und Biologie. Damit wird zum einen dem Mangel in den naturwissenschaftlichen Fächern entgegengewirkt und zum anderen ein zusätzlicher Anreiz geboten.