Ein Bevölkerungszuwachs von 0,53 Prozent bringt dem Burgenland (ex aequo mit Vorarlberg) den bundesweit ersten Platz in der Statistik. Von den insgesamt 296.010 Einwohnern, die Statistik Austria gezählt hat, kamen im Vorjahr 1.574 „neu“ dazu.

Das Plus ist ausschließlich auf die Zuwanderung zurückzuführen. Denn neben der sinkenden Geburtenrate zeigten sich die tragischen Auswirkungen der Pandemie mit einem Anstieg der Todesfälle – wenn auch dem geringsten im Bundesländer-Vergleich, in der Steiermark starben im Corona-Jahr 13,9 Prozent mehr Menschen als noch im Jahr davor.

Burgenländer bleiben, Nachbarn kommen

Dass das Burgenland im Bundesvergleich am schnellsten wächst, hat drei Gründe.

BVZ

Der positivste ist sicherlich, dass die Landflucht („Urbanisierung“) sich seit 2016 zu einer Flucht aufs Land („Suburbanisierung“) ändert. Soll heißen: Wien verliert Einwohner, über 7.000 kamen aus der großen Stadt und den anderen Bundesländern 2020 ins Burgenland – mehr als je zuvor.

Gleichzeitig zogen nur 5.000 Burgenländer weg, das sind 1.300 weniger als noch vor fünf Jahren. Dazu kommen rund 1.000 ausländische Staatsbürger, die vor allem aus den Nachbarländern sowie Rumänien Ex-Jugoslawien ins Burgenland zogen.

Prognose: 300.000 Einwohner bis 2025

Die Prognosen für die weitere Bevölkerungsentwicklung analysierte Manfred Dreiszker im Statistik-Referat des Landes für die BVZ. Demnach wird die 300.000er-Marke in vier Jahren geknackt. In zehn Jahren rechnet man mit mehr als 307.000 Burgenländerinnen und Burgenländern, in 20 mit knapp 316.000.

BVZ

„1980 zeigte die Kurve der Bevölkerung steil nach unten, nach dieser Prognose hätte das Burgenland heute nur mehr rund 200.000 Einwohner“, erläutert Dreiszker die früheren Erhebungen. Bis zum Jahr 2000 zeigten die Prognosen von Statistik Austria eine rückläufige Tendenz, danach eine steigende.

Weniger Geburten denn je zuvor

Wie es mit den immer weniger werdenden Burgenländern im Burgenland weitergeht, wird auch von der Entwicklung der Geburtenrate abhängen. Und diese stellt einen negativen Rekordwert dar. 2.100 Kinden sind um elf weniger als im Jahr 2013, dem bisher geburtenschwächsten Jahr der Landesgeschichte. Immerhin: Die Säuglingssterblichkeit bleibt gleich gering.

Wohl pandemiebedingt gingen die Eheschließungen 2020 deutlich zurück (minus 14 Prozent). Das Burgenland liegt damit im Österreich-Schnitt, den Wien mit minus 23 Prozent deutlich drückt. Der burgenländische Bräutigam ist im Mittelwert übrigens fast 34 Jahre alt (die Braut rund 31 Jahre) – noch nie in der Landesgeschichte haben sich Burgenländer so lange Zeit mit der Heirat gelassen.