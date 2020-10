Nachhaltigkeit ist in aller Munde – nicht nur bei Lebensmitteln, Kleidung und Fortbewegungsmitteln. Auch beim Reinigen kann man gut auf Nachhaltigkeit achten. So gibt es eine ganze Reihe Hausmittel, die statt chemischer Reiniger verwendet werden kann. So kann Waschsoda (Natriumkarbonat) gut gegen Fette eingesetzt werden. Schmutz und Fette werden auch mit Schmierseife besser im Spülwasser gebunden. Die Schmierseife besteht aus tierischen oder pflanzlichen Fetten und ist somit ein nachhaltiges Reinigungsmittel.

Essig, Zitronensäure und Natron (welches im Backpulver vorkommt) lässt sich gut dafür verwenden, hartnäckige Verschmutzungen wie Kalk zu lösen. Auch bei den Reinigungsutensilien ist es sinnvoll, auf Nachhaltigkeit zu achten. Wer statt der Küchenrolle zu wiederverwendbaren Tüchern oder Schwämmen greift, spart viele Ressourcen. Dabei sollten die Materialien in der Waschmaschine gewaschen werden können. Auch für Plastikschwämme gibt es Alternativen. Luffa-Schwämme aus der Luffa-Pflanze sind ökologischer als Schwämme aus Plastik. Auch Kupfertücher sind langlebig und vollständig recyc