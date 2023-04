Leistungsschau: So vielfältig ist die Forschung im Burgenland

Werbung

Vom notwendigen Aufholprozess in Sachen Forschungsquote war in den vergangenen Jahren in der Landespolitik öfter die Rede; heute spricht man von „kräftigen Lebenszeichen“, die von der Forschung Burgenland ausgehen. Dass sich das ganz gut in Zahlen messen lässt, zeigt der druckfrische Leistungskatalog, mit dem Einblick in die aktuellen Projekte gegeben wird: 136 Forscherinnen und Forscher waren im Vorjahr an insgesamt 137 Projekten beteiligt, 62 wurden 2022 neu gestartet und 75 abgeschlossen. Bei 460 Unternehmens- und Forschungspartnern lag das Auftragsvolumen bei zwölf Millionen Euro.

Zur Präsentation des Leistungskataloges kündigte Landesrat Leonhard Schneemann den weiteren Ausbau der einzelnen Bereiche an. Das kräftige Signal, das 2022 ausgesendet wurde, war vor allem auch eines der Infrastruktur: „Das Lowergetikum in Pinkafeld und das Informatikum in Eisenstadt wurden in Betrieb genommen und ein Josef-Ressel-Zentrum gestartet. Wichtige Maßnahmen, die dabei helfen, die Forschungstätigkeiten weiter voranzutreiben.“

Der Leistungskatalog umfasst nun alle Projekte aus den drei Forschungscentern (Building Technology, Energy and Environmental Technology, Smart Computing Continuum) und den fünf Departments der FH Burgenland (Energie & Umwelt, Gesundheit, Informationstechnologie, Soziales und Wirtschaft). Thematisch beschäftigt man sich mit Gebäudetechnik, erneuerbaren Energien, Wirtschaftsforschung sowie Digitalisierung.

Regionale Partner, bundesweite Forderung

Und damit ist noch lange nicht das Ende der Innovationskraft erreicht: Jetzt geht es unter anderem daran, die Forschung im Bereich der Künstlichen Intelligenz voranzutreiben. In den Startlöchern steht ein Photovoltaik-Projekt, das gleichzeitig Antworten auf die (Preis-)Fragen der Gegenwart geben soll.

„Forschung prägt die spezifische, praxis- und anwendungsorientierte Profilbildung einer Hochschule ganz wesentlich mit“, unterstreicht Silvia Ettl-Huber, Vizerektorin für Forschung und Innovation an der FH Burgenland. Kritisch bleibt man in den Forderungen an die Bundespolitik und an das Bildungsministerium: „Wir pochen seit Jahren darauf, dass die Forschungsleistung an Fachhochschulen durch eine faire, nachhaltige und planbare Finanzierung besser als bisher ermöglicht wird“, so Ettl-Huber.

Dass die Forschung mittlerweile in den Regionen verankert ist, zeigt ein Blick auf die Partner: „Die Nachfrage an Kooperationen mit regionalen Unternehmen ist stark gestiegen“, sagt Geschäftsführer Marcus Keding. So treffe man mit Bereichen wie Gebäudetechnik und erneuerbarer Energie ins Schwarze: „Wir haben mit unseren Einreichungen eine überdurchschnittlich hohe Erfolgsquote bei den Ausschreibungen.“ Und nicht zu vergessen: Man sei auch „dicht an realen Problemen der Menschen dran“.

Was vor einem Jahrzehnt mit etwas mehr als einer Handvoll Hochschulangehöriger in der Forschung startete, ist mittlerweile auf eine „Forschungspower“ von 136 Mitarbeitenden angewachsen. Die Arbeit zielt insbesondere auch auf die 17 UNO-Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals) ab.