Bei der heutigen Zertifikatsverleihung an die neuen Betreuer betonte Bildungslandesrätin Mag.a (FH) Daniela Winkler: „Es ist sehr erfreulich, dass die Ausbildung mit großem Interesse angenommen wurde. Wir sind im Burgenland in der glücklichen Lage, dass jede Schule in ausreichender Zahl über Ski-Alpin-Betreuer verfügt und an allen Standorten im Pflichtschulbereich die Möglichkeit besteht, einen Schikurs auszurichten. Das Interesse der burgenländischen Schülerinnen und Schüler an Schulschikursen ist groß und zunehmend steigt auch die Teilnahme an alternativen Wintersportarten wie etwa Langlaufen“. Weiters gratulierte Winkler zur bestandenen Ausbildung und der damit verbundenen wertvollen Zusatzqualifikation.