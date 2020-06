„Der Vatertag gehört für den Handel mit Weihnachten, Ostern, dem Muttertag und dem Valentinstag zu den Top 5-Umsatzbringern im Jahr. In Summe liegen die Ausgaben der Burgenländer zum heurigen Vatertag bei rund fünf Millionen Euro“, so Kommerzialrätin Andrea Gottweis, Obfrau der Sparte Handel im Burgenland.

KMU Forschung Austria / WKO Vatertag 2020 im Burgenland in Zahlen

Wer schenkt, gibt rund 40 Euro aus. Beschenkt werden die Väter dabei vor allem mit Süßigkeiten, Schokolade oder Pralinen (25 %), aber auch Bier (13 %) und Wein (11 %) kommen gut an.

79 % der Burgenländer besorgen ihre Vatertagsgeschenke in den heimischen Geschäften, 35 % im Internet. Bei den Geschäften entfallen 58 % auf Einkaufszentren/Fachmarktzentren, 48 % auf Geschäfte in Einkaufsstraßen oder in zentraler Lage und 26 % auf Geschäfte, in sonstigen Lagen.