BVZ: Welche Bilanz ziehen Sie aus dem Jahr 2018?

Harald Zagiczek: Von Krise kann keine Rede mehr sein. Das Wachstum 2018 beträgt im Burgenland wieder 3%, wir sind im Ländervergleich wieder im oberen Drittel. Besonders stark steigern konnten wir die Wirtschaftsförderungen: Bereits 2017 konnten wir ein Fördervolumen von 105 Millionen Euro für die Wirtschaft im Burgenland freimachen. 2018 waren es nochmal 160 Millionen mehr.

Wie profitieren die Burgenländer von öffentlichen Förderungen an die Wirtschaft?

Eine Evaluation ergab, dass ein öffentlicher Förder-Euro sechs Euro Förderungen aus Privatkapital auslöst.

Konnten dadurch auch Firmen ins Burgenland „gelockt“ werden?

Die Paradebeispiele 2018 waren sicherlich die Betriebsansiedlung der Firma Lutz in Zurnorf und Schlumberger und in Pinklafeld. TS Alcotec errichtet gerade neues Werk in Pinkafeld mit 100 Arbeitsplätzen und Parndorf bekommt ein Kino. Es wurden aber auch heimische StartUps gefördert. Lumitec ist hier ein Best Practice Beispiel, aber auch Mona Naturprodukte, Neudörfler Büromöbel und der Flugsimulator Triple A in Neusiedl. Insgesamt wurden mit diesen Investitionen 900 Arbeitsplätze allein 2018 geschaffen.

Wie risikoreich sind die Investitionen der WiBuG?

Der Begriff „Risiko“ im Namen unserer beiden „Risiko-Kapitalgesellschaften“, Athena und BRB, trügt etwas und ist nur eine formale Notwendigkeit: Wir beteiligen uns an sicheren Veranlagungen wie Thermen und den Wirtschaftsparks in Parndorf, Kittsee, Müllendorf und Heiligenkreuz. Für StartUp-Förderungen haben wir eine eigene Gesellschaft.

Wie ist die Beteiligung an den Thermen?

An der Sonnentherme Lutzmannsburg mit Hotel sind wir zu 99%, an der St. Martins Therme Frauenkirchen zu 77% und an der Avita Bad Tatzmannsdorf zu 33% beteiligt.

Konkurrieren sich die Landesthermen dann gegenseitig?

Nein. Wie bei den Wirtschaftsparks ist auch jede der drei Thermen ist inhaltlich anders aufgestellt. Lutzmannsburg ist für Familien mit Babies und Kleinkindern, Frauenkirchen für Genussmenschen und Naturentdecker, Bad Tatzmannsdorf das südburgenländische Pendant dazu.

Soll Lutzmannsburg noch verkauft werden?

Hier verzeichnen wir eine 86% Auslastung mit 430.000 Thermenzutritten pro Jahr. Das lässt sich kaum noch optimieren, eine Privatisierung ergibt hier also derzeit keinen Sinn.

Wie performt das jüngste „Thermenkind“ in Frauenkirchen?

Die Wertschöpfung der Therme für die Region ist unbezahlbar: Sie schafft 285 Ganztagsarbeitsplätze in der Region, außerdem bemühen wir uns wo es geht nur regional einzukaufen.

Und die Arbeitsplätze?

54% der Angestellten unserer drei Thermen sind Österreicher. Wer sich in der Branche auskennt weiß: Das ist ein sehr hoher Anteil.

Abschließend: Was sind die Herausforderungen für das kommende Jahr? Die Wirtschaft plagt allgemein ja ein Fachkräftemangel.

Generell: Burgenland ist ein Pendler-Land. Fachkräfte pendeln aus. Es gibt hier also Potenzial diese zurück zu holen. Wir versuchen aber auch intern unsere Mitarbeiter zu Fachkräften weiterzubilden, etwa durch Workshops oder durch bewusste Lehrlingsförderung. Allein in der Therme Lutzmannsburg haben wir 13 Lehrlinge.

Und die WiBuG selbst?

Wir versuchen uns 2019 digitaler zu positionieren um neben unseren gewohnten Zielgruppen auf den bekannten Kanälen auch jüngere Menschen anzusprechen. Es soll daher ein Relaunch unserer Auftritte erfolgen, der erste Schritt ist unser neuer Facebook-Auftritt.

