Ingrid Puschautz-Meidl bleibt der Industrie weiter treu

35 Mitglieder zählte die Indus-triellenvereinigung Burgenland vor 18 Jahren; heute deckt die IV mit rund 100 Mitgliedern 95 Prozent der wichtigsten Industriebetriebe im Land ab. Hinter dem Ausbau steckt nicht zuletzt Ingrid Puschautz-Meidl: „Ich habe immer aktiv versucht, die Gruppe größer zu machen, je stärker die Gemeinschaft, umso stärker die Stimme.“

Als freiwillige Interessenvertretung hebt die IV freiwillige Mitgliedsbeiträge ein; der Servicegedanke ist daher besonders ausgeprägt. In diesem Sinne übergab Puschautz-Meidl nun an Nachfolgerin Anika Benkö, die den Unternehmen mit Know-How zur Seite steht.

Dass die Industrie „agiert und nicht nur reagiert“, habe die Pandemie gezeigt, erinnert sich Puschautz-Meidl an täglich 13 Stunden am Computer und am Telefon: „Die Digitalisierung hat in dieser Zeit einen großen Sprung nach vorne gemacht, viele Dinge sind gekommen, um zu bleiben. Aber wenn du an der Produktionslinie stehst, gibt‘s kein Homeoffice.“ Man habe schon bei Covid gelernt, wie vernetzt die Welt sei. Unter diesem Aspekt ging es für Puschautz-Meidl im letzten Jahr mit der IV in die Energiekrise und damit in die nächste außergewöhnliche Situation.

Wie geht es aus ihrer Sicht weiter? „Die Industrie ist Vorreiter, was Energie-Einsparung und Innovation betrifft. Wo es geht, wird auf Erneuerbare umgestellt. Aber gewisse Prozesse sind noch länger vom Gas abhängig. Daher muss die technologie-offene Diskussion möglich sein.“ Eine Kernfrage der Zukunft bleibt die Suche nach Facharbeiterinnen und Facharbeitern,; die Ausbildung und Berufsorientierung machte Puschautz-Meidl deshalb zu einem zentralen Element ihrer Geschäftsführung.

Die internationale Vernetzung hat Puschautz-Meidl in ihrem Job immer hochgehalten, „weil ich der Meinung bin, dass man von jedem Land lernen kann“. Die Studienreisen der IV Burgenland wird die ehemalige Geschäftsführerin darum weiter organisieren, heuer geht‘s in die Schweiz zu CERN. Ebenso wird sie die Geschichte der IV Burgenland schreiben und dazu alle „ihre“ Präsidenten aus vier Jahrzehnten interviewen: Karl Jeschko, Werner Frantsits, Manfred Gerger und Adelheid Adelwöhrer.

„Das hat mich immer fasziniert: dass ich mit so vielen spannenden und visionären Persönlichkeiten arbeiten durfte“, blickt Puschautz-Meidl zurück. Und auch in Verhandlungen mit der Politik habe stets gegolten: „Ich konnte mit allen und habe mich immer bemüht, lösungsorientiert zu arbeiten. Das Burgenland ist zu klein, um alleine auszureiten.“ Vielleicht singt Ingrid Puschautz-Meidl deshalb nicht nur im Chor, sondern ist auch Präsidentin des burgenländischen Chorverbandes. Dass sie hier ebenfalls noch viel vor hat, versteht sich von selbst …