„Wir erhöhen laufend das Stellplatzangebot für Lkw-Fahrer. Mit der verbesserten Info über freie Parkplätze runden wir diesen Service ab“, sagt Andreas Fromm, Geschäftsführer der ASFINAG Bau Management GmbH.

Die Anzeige erfolgt über vollgrafische LED Tafeln entweder über Kopf oder seitlich der Fahrbahn. Für die Stellplatzbeobachtung wurden 130 neue digitale Kameras auf mehr als 30 Lkw-Stellplätzen verbaut. Diese Kameras sind auch als Webcams auf der Asfinag-Homepage und in der App Unterwegs einsehbar. Geschäftsführer Fromm: „Nur ausgeruhte Lenker sind sicher unterwegs. Die neue punktgenaue Anzeige über freie Stellplätze ist dafür ein wichtiges Tool.“

Nächstgelegener freier Rastplatz angezeigt

Dieser Service für den Schwerverkehr ist so aufgebaut, dass die jeweils freien Plätze auf den nächstgelegenen Rastplätzen angezeigt werden. Damit ist sichergestellt, dass eine Rast im näheren Umkreis der Stellplatzanzeige erfolgen kann. Die Übersicht, welche Stellplätze frei sind, haben die Asfinag-Mitarbeiter in den insgesamt neun Verkehrsmanagement-Zentralen, dort erfolgt auch die Steuerung der Anzeigen. Die neuen LED-Anzeigetafeln sind darüber hinaus technisch so aufgerüstet, dass im Bedarfsfall auch Verkehrs- und Baustelleninfos angezeigt werden können.

Bereits 2010 hat die Asfinag das Projekt zur elektronischen Information über freie Lkw-Stellflächen in Wien und Umgebung gestartet, gefolgt von Linz und der A 12 Inntal Autobahn in Tirol. Damals mit rund 20 Anzeige-Standorten. Geplant ist, das jetzt bestehende Angebot von 135 Infostandorten noch weiter auszubauen.

1.100 weitere Stellplätze bis 2020

Darüber hinaus erweitert die Asfinag auch das Lkw-Stellplatzangebot kontinuierlich. Zu den derzeit mehr als 7.000 Lkw-Stellplätzen kommen 2019 und 2020 rund 1.100 weitere dazu. Knapp die Hälfte der für 2019 geplanten Lkw-Rastmöglichkeiten entsteht allein im Großraum Wien. Aber auch wichtige Verkehrsrouten wie die A 1 West, A 2 Süd, A 4 Ost sowie die A 12 Inntal und A 13 Brenner Autobahn werden mit neuen modernen Stellplätzen ausgestattet.