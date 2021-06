Was am 10. Juni 1951 mit einem Zusammenschluss von 17 Siedlern in Oberwart klein begonnen hat, ist 70 Jahre später zu dem Motor des sozialen Wohnbaus im Burgenland und wichtigem Impulsgeber für die heimische Wirtschaft geworden. Die Rede ist von der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG), die über 16.500 Wohnungen und Reihenhäuser in 156 Gemeinden errichtet hat und sogar an 216 Standorten im Land vertreten ist. Knapp 38.000 Burgenländerinnen und Burgenländer wohnen mittlerweile in Häusern von Burgenlands größtem Wohnbauträger.

Bauvolumen seit 2000 versechsfacht

Mit einem Bauvolumen von 162,5 Millionen Euro – 2000 lag es bei 27 Millionen Euro pro Jahr – hatte die OSG im Jahr 2020 sogar das höchste aller Wohnbauträger in Österreich. Aktuell sind 135 Wohn-Projekte sowie mehrere Kommunalprojekte, Geschäfte, Büros und Ordinationen in Bau. Knapp 90 weitere Bauvorhaben befinden sich in Vorbereitung. Einer, der ganz eng mit dem Steigflug der OSG im Burgenland verbunden ist, ist Alfred Kollar, der 1988 ins Unternehmen gekommen ist und sich schnell zum Geschäftsführer und Obmann hochgearbeitet hat und mit rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Fundament von Burgenlands größtem Wohnbauträger bildet.

Und kennt man Kollar, dann weiß man, dass es ihm besonders schwergefallen ist, die Jubiläumsfeierlichkeiten rund um den Gründungstag – Corona-bedingt – nur im kleinen Rahmen abzuhalten. Man habe fast ein Jahr in die Planungen für ein Jubiläumsfest gesteckt, das man mit tausenden Burgenländerinnen und Burgenländern begehen wollte. „Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, kündigt Kollar ein großes Fest für September an. Das Credo von Kollar war es bislang – und das soll auch weiterhin so bleiben –, unverzichtbarer Partner der heimischen Wirtschaft zu sein.

Beinahe 100 Prozent aller Aufträge der OSG gehen an burgenländische Unternehmen, insgesamt werden dadurch rund 2.500 Arbeitsplätze in der Bauwirtschaft gesichert.

OSG: Partner von rund 600 Betrieben im Land

„Die OSG ist aktuell Partner von rund 600 Betrieben im Land. Damit werden heimische Betriebe unterstützt und letztlich viele Arbeitsplätze im Burgenland gesichert“, bilanziert Kollar stolz. Auch das Tätigkeitsfeld der OSG hat sich in 70 Jahren verändert. „Der Fokus liegt nach wie vor auf der Errichtung von Wohnungen und Reihenhäusern. Wir haben uns aber sehr stark auch im Sozialbereich engagiert, indem wir Pflegeheime errichten und uns in verschiedenen Segmenten des Wohnens im Alter engagieren“, so Kollar. Die größte Herausforderung der Zukunft wird, geht es nach dem OSG-Obmann, „der Spagat zwischen leistbarem Wohnen und ökologischem Bauen“ sein. Gemeinsam mit dem Land wird im Zuge eines „Green Deals“ auch ein „Green Way“ beschritten. Seit 2020 werden alle Neubauten, das sind rund 600 Wohnungen und Reihenhäuser jährlich, mit Photovoltaikanlagen ausgestattet“, sagte Wohnbaulandesrat Heinrich Dorner, der auch die besondere Entwicklung der OSG als verlässlichen Partner anspricht.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil lobte vor allen, das generationenübergreifende Handeln der OSG, die verlässlicher Partner sei. Wohnbaugenossenschaften seien aber aufgefordert, sich selbst ständig zu hinterfragen. „Wir stellen wir uns zukünftig sozialen Wohnbau vor? Kann es nächste Entwicklungsschritte geben und wie sind die Bedürfnisse der Bevölkerung?“, so Doskozil.