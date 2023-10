ÖAAB Burgenland: Jubiläum mit Ausblick auf die AK-Wahl

Als eine der sechs Teilorganisationen der ÖVP könne man den Österreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund als den „sozialen Stachel“ der Partei sehen, sagte ÖAAB-Bundesobmann August Wöginger bei der Jubiläums-Veranstaltung in der Eisenstädter Arbeiterkammer. Mit Generalsekretär Christoph Zarits verkündete Fraktionssprecher Johannes Mezgolits im festlichen Rahmen, dass er bei der AK-Wahl im April 2024 wieder als Spitzenkandidat antreten wird.

Zum Ausblick auf die Themen der kommenden Monate gab es einen Rückblick auf die Geschichte. Mit den Arbeitnehmerrechten im Fokus, habe sich der ÖAAB stets als soziales Gewissen für die Anliegen eingesetzt. Sagte auch ÖVP-Landesobmann Christian Sagartz. Mit ihm gratulierten zahlreiche Funktionärinnen und Funktionäre zum halbrunden Jubiläum.

Derzeit hält der ÖAAB in der Arbeiterkammer-Vollversammlung bei neun von 50 Mandaten. Mezgolits, der auch Bürgermeister in Donnerskirchen und ÖVP-Landtagsabgeordneter ist, möchte 2024 an Prozenten und Mandaten zulegen und damit ins Präsidium einziehen; „dafür stehe ich zur Verfügung“, kündigte Mezgolits an.