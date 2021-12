Fahrplanwechsel bringt weitere Optimierungen für Pendler

Die wesentlichste Änderung im burgenländischen Bahnangebot für 2022 soll Anfang April mit Fertigstellung der Ausweiche am Bahnhof Gols auf der Neusiedler Seebahn erfolgen. Mit Beginn des Jahres kommt es zudem zu einer Ausweitung des Klimatickets: „Personen mit Hauptwohnsitz im Burgenland können dann mit dem Klimaticket um 915 Euro auch alle öffentlichen Verkehrsmittel in der Steiermark nutzen – ein weiterer wichtiger Schritt, um den Umstieg auf Öffis für Pendlerinnen und Pendler aus dem Südburgenland attraktiver zu machen“, so Verkehrslandesrat Heinrich Dorner.

Bereits seit 25. Oktober kann man um 550 Euro im Burgenland und in Niederösterreich alle Busse und Bahnen mit dem VOR KlimaTicket Region nutzen. Und um 915 Euro kann man mit allen Öffis mit dem VOR KlimaTicket Metropolregion die Bundesländer der Ost-Region durchqueren. Ebenfalls seit 25. Oktober können PendlerInnen aus dem Süden mit dem Südburgenlandbus um 550 Euro pro Jahr nach Graz fahren – und ersparen sich damit viel Geld. So kostete eine Jahreskarte von Güssing in die steirische Landeshauptstadt bisher 1.472 Euro. Mit dem VOR Klimaticket Region um 550 Euro ist sie jetzt um 922 Euro billiger.

Klimaticket: Ab Anfang 2022 können Burgenländer um 915 Euro Öffis in gesamter Steiermark nutzen

Hinzu kommt jetzt: Für Hauptwohnsitzer im Burgenland soll es ab 1.1.2022 (mit Einführung des Klimaticket Steiermark) die Möglichkeit geben, um 915 Euro pro Jahr (analog zum Burgenland-Niederösterreich-Wien – Metropolregions-Ticket) ein Klimaticket zu kaufen, das auch im gesamten Öffentlichen Verkehr in der Steiermark anerkannt wird – also auch im Stadtverkehr Graz. Dafür wird das Land Burgenland die Differenz der Kosten der beiden Tickets (Klimaticket Regional um 550 Euro und Klimaticket Steiermark um 588 Euro) übernehmen, also 223 Euro pro gekauftem Burgenland-Niederösterreich-Steiermark–Ticket.

Der regionale Aspekt ist es auch, der für den Verkehrslandesrat bei den Gesprächen mit dem Bund im Vordergrund stand. „Ein Burgenländer pendelt nach Wien, Niederösterreich oder in die Steiermark in die Arbeit. Der braucht kein Österreich-Ticket, sondern eine regionale Fahrkarte. Deshalb machen wir gleich Nägel mit Köpfen und bieten kommendes Jahr ein regionales Klimaticket für BurgenländerInnen auch in der Steiermark an“, betont Dorner.

Fahrplanwechsel: Änderungen für die burgenländischen Verbindungen mit 12. Dezember 2021 im Detail

A) Mattersburger Bahn. R93: Wiener Neustadt – Mattersburg – Sopron (– Deutschkreutz)

Samstagen, Sonn- und Feiertage: geänderte Taktung beim letzten Zug Wiener Neustadt – Sopron

Neu um 0:37 im Takt ab Wiener Neustadt (bisher 0:40), Ankunft 1:17 in Sopron

Anschluss an Knoten Wiener Neustadt und letzte Abfahrt in Wien um Mitternacht möglich



B) Ostbahn: Wien Hbf. – Bruck/Leitha – Parndorf – Hegyeshalom/– Bratislava-Petržalka

Anpassungen aufgrund eigenwirtschaftlichen Fernverkehrs: REX62 um 16:25 ab Hegyeshalom (Montag – Freitag) verkehrt neu um 16:44 und Ankunft Bruck an der Leitha 17:19 (statt 17:04), Wien Hauptbahnhof 17:46 (statt 17:25)



C) Neusiedler Seebahn: REX63: Wien Hbf. – Parndorf – Neusiedl am See – Pamhagen – Fertõszentmiklós

längere Betriebszeiten Montag-Freitag:

täglicher Abendzug um 22:20 ab Pamhagen nach Wien (bisher nur Samstag, Sonn- und Feiertage)



ab 11. April 2022 : Fertigstellung Ausweiche Gols

zur Hauptverkehrszeit gleiche Fahrzeiten in beide Fahrtrichtungen (bisher längere Fahrzeiten gegen die Lastrichtung)

Verstärkerzügen Richtung Neusiedl am See am Nachmittag entfallen

Verlängerung des Halbstundentakts (Montag-Freitag) Richtung Wien in der Früh: neuer Zug um 7:51 ab Pamhagen, Ankunft in Wien Hbf. um 9:11 > Halbstundentakt ab Pamhagen von 3:51 bis 7:51 Richtung Wien



D) Pannoniabahn: REX64: Wien Hbf. – Parndorf – Neusiedl am See – Eisenstadt – Wulkaprodersdorf

längere Betriebszeiten Montag-Freitag:

täglicher Abendzug um 22:20 (bislang 21:20) ab Wulkaprodersdorf nach Wien (bisher nur Samstag, Sonn- und Feiertage)

E) Raaberbahn: REX6: Wien – Ebenfurth – Sopron – Deutschkreutz

Keine Fahrplanänderungen

Sämtliche neuen Fahrpläne sind ab 06. Dezember über den Routenplaner des VOR unter anachb.vor.at bzw. der VOR AnachB App abrufbar.