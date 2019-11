BREEAM wurde Ende der 1980er- Jahre von BRE (Building Research Establishment) in Großbritannien entwickelt und gilt als erstes Zertifizierungssystem der Welt, das die Nachhaltigkeit von Gebäuden beurteilt. Damit lieferte es einen Maßstab für alle folgenden Zertifikate.

Es bestehen Systemvarianten für eine Vielzahl von Gebäudekategorien, wie Bürogebäude, Verkaufsstätten, Industriebauten, Schulen, Gesundheitseinrichtungen, Gerichtsgebäude, Gefängnisse, Hotels sowie ein eigenes Tool für Siedlungen.

Der Wohngebäudekatalog wurde in leicht adaptierter Form in Großbritannien zur verpflichtenden Bauordnung (Code for Sustainbale Homes – CSH) erhoben. BREEAM Bewertungsschemata werden laufend auch nationalen bzw. regionalen Besonderheiten angepasst und hier in enger Abstimmung mit einem lokalen Projektteam an Ländergegebenheiten adaptiert.

Darüber hinaus gibt es für besondere Nutzungen ein eigenes, bereits standardisiertes Verfahren, um den Kriteriensatz an Sondernutzungen oder eine bestimmte Mischung an unterschiedliche Gebäudenutzungszonen anzupassen. Bewertet werden zehn Kategorien, wie etwa Management, Wasser, Abfall, Innovation und Materialien. Als Auszeichnungsergebnisse werden Pass, Good, Very Good, Excellent und Outstanding geführt. Für die höchste Auszeichnung müssen 85 Prozent der Kriterien erfüllt sein.

LEED hingegen kann als amerikanische Variante von BREAAM gesehen werden. Das Gebäudebewertungssystem startete 1993 als Schwerpunktprogramm des US Green Building Councils (USGBC). Es wird von internationalen Investoren oft bevorzugt und erhält Unterstützung einer breiten Plattform aus Akteuren der Bauwirtschaft und der öffentlichen Hand.

Die LEED-Bewertung berücksichtigt energetische und ökologische Kriterien hat eine Standardisierung im Bereich nachhaltiger Gebäude zum Ziel. LEED ermöglicht den Nachweis der Gebäudequalität mittels Zertifikat. Bis jetzt dominieren Verwaltungsgebäude und der gemeinnützige Sektor mit ca. 75 Prozent aller LEED-registrierten Projekte den Markt.

Es gibt differenzierte Bewertungsschemata für unterschiedliche Gebäudekategorien, wie zum Beispiel groß- oder kleinvolumige Wohngebäude (Neubau/Sanierung), Schulen, Verkaufsstätten, Gesundheitseinrichtungen, Stadtentwicklung etc. Bewertet werden nicht zehn Kategorien wie bei BREAAM, sondern sieben, darunter Energie, Atmosphäre, Wassereffizienz und Materialien sowie Ressourcen.

