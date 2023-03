Erste Sonnenstrom-Gemeinde Schattendorf startet im Mai

Werbung

„In Schattendorf scheint die Sonne“ – ein Wortspiel zur Eröffnung der Präsentation, deren besonderer Charakter mehrmals unterstrichen wurde: Markiert dieser „sehr gute Tag“, wie ihn Vorstandsvorsitzender Stephan Sharma bezeichnete, doch den offiziellen Startschuss zum ersten „Sonnen-Abo“, das die Burgenland-Energie im Zuge einer Energiegemeinschaft anbieten wird. Wie’s funktioniert, wurde gemeinsam mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Schattendorfs Bürgermeister Thomas Hoffmann erklärt.

Haushalte und Betriebe aus der Gemeinde können sich ab sofort für eine kostenlose Mitgliedschaft anmelden, die Anzahl der Photovoltaik-Paneele auswählen (sechs gelten als Richtwert für einen durchschnittlichen Haushalt) und ab Mai den Strom zum Fixpreis beziehen. Dieser liegt netto bei 12 Cent, mit Gebühren und Abgaben laut Sharma bei 18 Cent pro Kilowattstunde. Eine jährliche Ersparnis von bis zu 600 Euro soll sich damit ausgehen, wenn man zusätzlich beim Ein-Jahres-Fixpreis einsteigt. Denn in den Nachtstunden und wenn keine Sonne scheint oder kein Wind geht, muss der Strom nach wie vor vom Netz bezogen werden.

Ambitioniertes Speicher-Ziel in Reichweite

Deshalb sei die „Meisterleistung“ noch nicht ganz geschafft, sagte Sharma bei der Präsentation: Die „Revolution“ wird stattfinden, wenn der angekündigte organische Speicher der Firma „cm-blu“ dazugeschaltet werden kann. In Schattendorf soll das in den kommenden Wochen passieren, kündigte Doskozil an; ein „ambitioniertes Ziel“ meint Sharma.

Auf lange Sicht und wenn ähnliche Modelle flächendeckend gelingen, soll so jedenfalls die tatsächliche Autarkie und Klimaneutralität bis 2030 erreicht werden. Die Schattendorfer Hybrid-Anlage – mit Wind und Photovoltaik – wurde auf einer Fläche von 15 Hektar mit 27.000 PV-Paneelen errichtet. Sie soll im Jahr 14,7 Megawatt an Leistung produzieren.

Weitere Anlagen beziehungsweise Abos sind bereits im Werden – unter anderem in Nickelsdorf, Tadten, Pama, Wallern, Nikitsch oder Güssing. Der aktuelle Überhang im Norden hängt zusammen mit der Netzkapazität im Mittel- und Südburgenland, diese sei eine „Herausforderung“. Deshalb werden vorerst die Leitungen von Oberpullendorf bis Rotenturm ausgebaut. Und: Um das Ziel bis 2030 zu erreichen, brauche es das Interesse der Bürgerinnen und Bürger, betonte Sharma. „Wer einer Energiegemeinschaft vor Ort beitreten möchte, soll sich melden, wir nehmen umgehend Verhandlungen mit der Gemeinde auf.“