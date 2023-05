Lehrlinge standen in Deutschkreutz im Rampenlicht

Die „juniorSkills“ Austria ist ein Wettbewerb für Lehrlinge in Tourismusberufen. Alljährlich treten hier junge Teilnehmer aus ganz Österreich gegen- und miteinander an. Insgesamt 78 Lehrlinge gingen heuer bei den „juniorSkills“ im WIFI Kärnten an den Start und dabei wurden die besten Lehrlinge in Hotellerie und Gastronomie gekürt. Da auch die burgenländischen Lehrlinge tolle Erfolge verzeichnen konnten, wurden diese im Weingut K+K Kirnbauer nochmals vor dem Vorhang geholt und von Vertretern der Wirtschaftskammer ausgezeichnet.