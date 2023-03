AK-Michalitsch: „Mehr Geld-Wissen bedeutet mehr Geld“

Werbung

Finanz-Wissen, das klingt eigentlich nach Wirtschaftskammer. Es gibt aber einen guten - und traurigen - Grund, wieso sich die Arbeiterkammer nun um das Thema annimmt: „Wir verzeichnen einen Anstieg der Privatkonkurse im Burgenland um 10 Prozent. Die Kontakte der Schuldnerberatungen stiegen letztes Jahr ebenfalls im Burgenland um 6 Prozent . Und es wird damit gerechnet, dass sich diese Entwicklung heuer auch bei den Privatkonkursen weiter fortsetzt“, so Präsident Gerhard Michalitsch.

Er präsentierte daher am vergangenen Donnerstag die AK-Infothek https://www.geldundleben.at/. Diese hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht Infos, Tipps und Fördermöglichkeiten rund um das Thema Geld verständlich aufzubereiten. Viele Links führen außerdem zu wichtigen Institutionen und helfen so, sich im Bürokratie-Dschungel zurecht zu finden. Denn, so Michalitsch: „Wer den richtigen Umgang mit Geld kennt, bekommt mehr für seine Arbeit!“

Goran Maric ist Geschäftsführer von „ThreeCoins“, ein Sozialunternehmen, mit dem die AK, die Infothek umgesetzt hat. Er betont: „Wir alle stellen uns im Laufe des Lebens Geldfragen, auf die man nicht so schnell eine Antwort hat. Diese Lücke schließen wir mit der AK Infothek nun. Denn gerade in schwierigen Zeiten trägt Finanzkompetenz dazu bei, Herausforderungen zu begegnen und Turbulenzen zu überstehen.“

Die AK bietet außerdem Finanz-Workshops für Schülerinnen und Schüler an, bereits 2.000 haben das Angebot in Anspruch genommen.

Das Projekt „Geld und Leben“ wird mit 40.000 Euro gefördert und ist eines der Projekte der AK-Digitalisierungsoffensive, die für 5 Jahre mit insgesamt 3,4 Millionen Euro für das Burgenland dotiert ist.