August brachte dem Tourismus ein Plus: 487.313 Übernachtungen im Land

Im zweiten Ferienmonat legte der Tourismus im Burgenland noch kräftig nach: Während die Zahl der Übernachtungen österreichweit um 1,8 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres zurückging, verzeichnete das Burgenland laut Daten der Landes-Statistik Zuwächse gegenüber August 2022. Das Plus bei Nächtigungen (3,6 Prozent mehr) und Ankünften (9,7 Prozent mehr) geht man auch motiviert in die Herbstsaison.

Im bisherigen Sommerhalbjahr (Mai bis August) verzeichnete man in der Statistik mit insgesamt 1.622.936 Übernachtungen einen Anstieg von 7,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Von Jänner bis August wurden 2.273.581 Nächtigungen gezählt. Das entspricht einem Zuwachs von 7,7 Prozent.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Burgenland-Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel (v.l.). Foto: Burgenland Tourismus, Fertsak

In den Zahlen sieht Landeshauptmann und Tourismus-Referent Hans Peter Doskozil einen „Beweis für die Wirksamkeit unserer Tourismus-Strategie“, und der dankt allen Akteuren: „Diese haben einmal mehr gezeigt, dass es in einer Zeit, die für den Tourismus herausfordernd ist, möglich ist, mehr Gäste anzuziehen und ein positives Wachstum zu verzeichnen.“

Geschäftsführer Didi Tunkel hebt auch die Maßnahmen im Burgenland Tourismus hervor: „Mit unserer diesjährigen Sommerkampagne ist es uns gelungen, durch Originalität und einem guten Mix aus verschiedenen Medien viel Aufmerksamkeit zu erzielen.“ Jetzt werde optimistisch in den burgenländischen Herbst geblickt - Natur, Sport, Thermen und Kulinarik - inklusive der neuen Kampagne des Weintourismus Burgenland - sollen den Sommer quasi verlängern.

Was die Zahlen außerdem zeigen: einen anhaltenden Trend zu Kurzurlauben (mit einem weitaus stärkeren Anstieg der Ankunftszahlen gegenüber den Nächtigungszahlen) sowie gleichermaßen Zuwächse bei Gästen aus dem Inland (plus 2,7 Prozent) wie aus dem Ausland (plus 6,1 Prozent).

Positiv schlägt sich der Anstieg bei Nächtigungsgästen aus Ungarn in der Statistik nieder (plus 13,6 Prozent). Auch Gäste aus Deutschland (plus 1,4 Prozent) und der Tschechischen Republik (plus 3 Prozent) trugen zu den zuwächsen bei.