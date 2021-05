Von großen Teilen der Bevölkerung nach siebenmonatiger Schließzeit herbeigesehnt, kommt die Gastro-Öffnung nächsten Mittwoch auch für die Branche selbst „keinen Tag zu früh“, wie Helmut Tury, Spartenobmann und selbst Wirt in Olbendorf, betont: „Wir wollen aufsperren, auch die Mitarbeiter scharren bereits in den Startlöchern.“

WK Burgenland

Um „endlich wieder Gäste bewirten zu können“, nehme man auch „so manches in Kauf“, – wie etwa die Registrierungspflicht ab einer Verweildauer von mehr als 15 Minuten. Die Sicherheitsmaßnahmen seien aus dem Vorjahr bekannt, so Tury, dazu komme jetzt noch der Zutrittstest: „Dem ist eben so. Wir freuen uns aber, dass es ein positives Signal gibt.“

Punkto Testungen sind übrigens gewisse Vereinfachungen geplant. So sollen künftig – freilich nur im Ausnahmefall und nur für den Lokalbesuch geltende – Selbsttests beim Wirten möglich sein. Und seitens des Landes will man – in Anlehnung an das „Vorarlberger Modell“ – verstärkt auf gratis Wohnzimmertests setzen, die online als Eintrittstest gültig gemacht werden können.

Wenn es die Infektionslage zulässt, hofft Tury auf baldige Erleichterungen, wie eine Verlängerung der Sperrstunde. Bis die Lockerungen greifen, würden viele Betriebe aber noch wirtschaftliche Hilfen brauchen.